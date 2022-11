Hình ảnh Sở Nội vụ Hà Nội sau khi được phép hoạt động trở lại

Trả lời báo chí, một lãnh đạo văn phòng Sở Nội vụ Hà Nội cho biết lý do Công an quận Hoàn Kiếm tạm đình chỉ hoạt động đối với Sở Nội vụ là để yêu cầu khắc phục một số hạng mục về phòng cháy chữa cháy. Các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy mới cao hơn so với thời điểm trước nên các cơ quan đều phải tiến hành xin thành phố bố trí, phê duyệt sửa chữa. Là cơ quan hành chính nên không thể chủ động kinh phí, vì thế các cơ quan phải làm từng bước.