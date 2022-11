Công an quận Hoàn Kiếm tạm đình chỉ trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội có đúng thẩm quyền?

Trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội bị tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Sở Nội vụ Hà Nội (địa chỉ tại số 18, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong thời gian 1 tháng.

Thời gian tạm đình chỉ kéo dài từ 8 giờ ngày 24/11 đến 8 giờ ngày 24/12. Quyết định có hiệu lực từ 8 giờ ngày 24/12/2022.

Trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng. Ảnh: Sở Nội vụ Hà Nội.

Quyết định của Công an quận Hoàn Kiếm yêu cầu Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

"Sở Nội vụ bị tạm đình chỉ hoạt động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật", văn bản nêu rõ.

Xác nhận với PV Dân Việt, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, lý do Công an quận Hoàn Kiếm tạm đình chỉ hoạt động đối với Sở Nội vụ là để yêu cầu khắc phục một số hạng mục về PCCC tại trụ sở của Sở.

Theo đó, trụ sở Sở Nội vụ vi phạm các lỗi: Thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 2 cầu thang bộ dạng hở; cải tạo tầng tum thành nhà ăn và hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo…

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, thẩm quyền của công an cấp quận trong công tác PCCC?

Đúng thẩm quyền nhưng ban hành văn bản chưa rõ ràng

Về vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, sau khi xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm trên cả nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh thành đã triển khai hoạt động tổng rà soát PCCC đối với các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn mình quản lý.

Theo đó, những tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh nào không đảm bảo điều kiện về PCCC sẽ bị xử phạt và yêu cầu khắc phục mới được phép hoạt động tiếp.

Đối với cơ sở và tổ chức thuộc nhà nước nếu không khắc phục sự cố đảm bảo PCCC sẽ bị đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục xong hoàn toàn.

Còn đối với doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân nếu không khắc phục sự cố về PCCC sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động, nếu cố tình không khắc phục sẽ bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, tước giấy phép vĩnh viễn.

Đây là chủ trương khá quyết liệt được chỉ đạo từ Bộ Công an, Công an các tỉnh thành và của UBND các tỉnh.

Quay lại vụ việc liên quan đến Sở Nội vụ Hà Nội, theo luật sư Khuyên, để xác định việc Trưởng Công an Quận Hoàn Kiếm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động có đúng thẩm quyền không, phải đối chiếu quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Cụ thể, điểm c, khoản 8, Điều 17 Nghị định này nêu rõ: "…Trưởng Công an cấp huyện… trong phạm vi thẩm quyền của mình quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với từng bộ phận, toàn bộ cơ sở… thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự".

Như vậy, đối chiếu quy định trên, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm có thẩm quyền để ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với từng bộ phận, toàn bộ cơ sở… thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình.

Trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội đặt trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, bởi vậy theo quản lý phòng cháy chữa cháy về mặt lãnh thổ thì thuộc phạm vi trách nhiệm và địa bàn quản lý phòng của Công an quận Hoàn Kiếm, nên việc Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội do vi phạm là có căn cứ pháp luật, đúng trình tự, thủ tục.

Vị luật sư cho biết, theo quy định, trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội đã bị tạm đình chỉ, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ không được đến làm việc tại đây cho đến khi khắc phục xong các lỗi vi phạm.

Trong thời gian khắc phục, Sở Nội vụ Hà Nội có thể thuê, mượn hoặc chuyển đến một địa điểm khác tạm thời do UBND TP Hà Nội sắp xếp để tiếp tục hoạt động, cung cấp dịch vụ công tới người dân và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, theo luật sư Khuyên, Công an quận Hoàn Kiếm ban hành văn bản đúng thẩm quyền nhưng có phần chưa rõ ràng. Cụ thể, trong Điều 1 của quyết định chỉ nêu: "Tạm đình chỉ đối với Sở Nội vụ" mà không nói rõ lý do. Điều này khiến người dân có thể hiểu là toàn bộ công việc của sở này sẽ bị tạm đình chỉ.

Vì thế, để rõ ràng hơn cần phải ghi: "Tạm đình chỉ đối với trụ sở Sở Nội vụ" và nêu lý do cụ thể, như vậy mới đúng thẩm quyền.