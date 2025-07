Các trường đã công bố điểm sàn đại học 2025: Điểm sàn điểm chuẩn chênh lệch bao nhiêu?

Tính đến thời điểm này, hơn 200 trường đã công bố điểm sàn đại học 2025. Thí sinh còn 4 ngày nữa để đăng ký, thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2025. Vậy điểm sàn và điểm chuẩn có giống nhau không, điểm sàn và điểm chuẩn chênh lệch bao nhiêu?

Theo các chuyên gia tuyển sinh, điểm sàn là ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào. Điểm chuẩn sẽ được các trường “cân đo” dựa vào số lượng chỉ tiêu, số thí sinh đăng ký cụ thể.

Điểm chuẩn thường cao hơn điểm sàn, tuy nhiên, ở một số ngành, điểm chuẩn có thể bằng điểm sàn.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Khoảng cách chênh lệch giữa hai loại điểm này có thể thay đổi tùy theo từng trường và từng ngành, nhưng thường dao động từ 1 đến 3 điểm, thậm chí có thể cao hơn 6-7 điểm ở các ngành "hot" hoặc có tính cạnh tranh cao.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lưu ý tới thí sinh, điểm sàn là con số để biết các thí sinh có được tham gia xét tuyển vào trường hay không chứ đó không phải là điểm chuẩn. Điểm sàn cần phải kết hợp thêm với phổ điểm, kết hợp với điểm chuẩn của nhiều năm qua, kết hợp với bối cảnh của các trường đại học, tỷ lệ quy đổi, như vậy sẽ giúp các thí sinh có chiến thuật phù hợp nhất để xét tuyển vào các trường đại học và cơ hội trúng tuyển cao nhất ở ngành mình mong muốn.

Báo Dân Việt cập nhật điểm sàn đại học 2025 của các trường đại học:

Điểm sàn Học viện Tòa án 2025

Điểm sàn điểm thi THPT: 18 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2025

Điểm sàn điểm thi THPT: 18 - 19 điểm.

Điểm sàn 8 trường công an 2025.

Điểm sàn Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân 2025

Ngành Y khoa: 20,5/30 điểm thi tốt nghiệp THPT - 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an. Các ngành khác: 70 (gồm tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo thang 100 và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang 100).

Các trường con lại gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện Quốc tế, điểm sàn là 70 (gồm tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo thang 100 và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang 100).

Với trình độ trung cấp chính quy, xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn là 10. Đây là tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số, không có điểm cộng, không có điểm liệt (từ 1 trở xuống). Việc xét tuyển hệ này độc lập với hệ đại học của 8 trường công an.

Điểm sàn Trường Đại học Thái Bình 2025

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ: 15/30 điểm.

Điểm sàn xét điểm học bạ: 16/30 điểm.

Điểm sàn xét điểm TSA: 38/100 điểm.

Điểm sàn xét điểm HSA: 54/150 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên 2025

Điểm thi THPT điểm sàn từ 19 – 22,5 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp 2025

Điểm sàn xét tuyển: 19 - 21 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Hà Tĩnh 2025

Điểm sàn xét điểm thi THPT: 15 - 19 điểm.

Điểm sàn xét điểm học bạ: 18 - 24 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2025

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp: 17 – 20,5 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Y dược Hải Phòng 2025

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp: 17 – 20,5 điểm.

Điểm sàn xét học bạ: 22 - 24 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Y dược Thái Bình 2025

Điểm sàn xét tuyển từ 17 – 20,5 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2025

Điểm sàn xét tuyển: 16 - 19 điểm.

Điểm sàn Học viện Tài chính 2025

Điểm sàn xét tuyển: 19 - 20 điểm.

Điểm sàn Học viện Ngoại giao 2025

Điểm sàn xét tuyển: 22 - 25 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Luật Hà Nội

Điểm sàn xét tuyển: 18 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Công đoàn

Điểm sàn xét tuyển: 15 - 18 điểm.

Điểm sàn vào các trường Quân đội năm 2025

Điểm sàn Trường Đại học Giao thông vận tải

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp: 16 - 20 điểm.

Điểm sàn Học viện Ngân hàng

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp: 21 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Dược Hà Nội

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp: 20 - 22 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội

Điểm sàn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT: 17 – 22,5 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Thủy lợi

Điểm sàn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT: 17 - 18 điểm.

Điểm sàn xét theo điểm học bạ: 21 - 22,49 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Điểm sàn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 điểm.

Điểm sàn xét theo điểm học bạ: 18 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Hạ Long

Điểm sàn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 - 19 điểm.

Điểm sàn xét theo điểm SPT: 15 điểm.

Điểm sàn xét theo điểm học bạ: 18 điểm.

Điểm sàn xét kết hợp: 18,75 - 20 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Y tế công cộng

Điểm sàn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 - 17 điểm.

Điểm sàn xét theo điểm xét học bạ: 16,61 – 17,79 điểm.

Điểm sàn xét theo điểm ĐGNL: 70 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Điểm sàn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT: 15 - 17 điểm.

Điểm sàn xét theo điểm xét học bạ: 19 điểm.

Điểm sàn xét theo điểm ĐGNL: 58 - 64 điểm.