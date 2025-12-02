Xã Chợ Rã, Thái Nguyên bứt phá trong thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

Nền tảng mới sau sáp nhập, lan tỏa sức mạnh cộng đồng

Sau sáp nhập ba đơn vị hành chính Địa Linh, Thượng Giáo và thị trấn Chợ Rã, xã Chợ Rã mới có quy mô hơn 13.825 nhân khẩu, 31 thôn trải rộng trên diện tích gần 93 km². Sự thay đổi lớn về địa giới hành chính đặt ra không ít thách thức, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội để địa phương tập trung nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, tận dụng lợi thế đa dạng văn hóa và tiềm năng nông – lâm nghiệp.

Trong bối cảnh ấy, chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xác định là “đòn bẩy” quan trọng. Ngay từ đầu năm 2025, xã đã kiện toàn bộ máy tổ chức điều hành, trên cơ sở đó các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai được ban hành kịp thời. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, Chợ Rã nhanh chóng tạo dựng nền tảng vững chắc cho việc thực hiện từng dự án, từng tiểu dự án của chương trình.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, xã Chợ Rã đã nhanh chóng tạo dựng nền tảng vững chắc cho việc thực hiện từng dự án, từng tiểu dự án của chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Ngô Huy

Tâm điểm trong nỗ lực đó là việc tập trung củng cố hạ tầng thiết yếu, yếu tố mà người dân vùng cao trông đợi nhiều nhất. Hàng loạt công trình như đường Phja Khao, đường Cốc Lang – Nà Lùng, đập – mương Nà Kha, hệ thống duy tu đường nội thôn Nà Săm, Pác Phai… đã được hoàn thành, đem lại diện mạo mới cho nhiều thôn bản. Những con đường vốn lầy lội, gập ghềnh trong mùa mưa nay được cứng hóa, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, hỗ trợ thông thương nông sản và giảm đáng kể chi phí vận chuyển.

Trong những tháng cuối năm, nhiều công trình khác tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Không khí thi công sôi nổi tại các tuyến đường, mương nội đồng đang tạo nên niềm tin mới đối với bà con ở vùng đất giàu truyền thống này.

An cư cho người dân, tạo nền tảng vững chắc để phát triển

Một trong những điểm nhấn rõ rệt nhất trong năm 2025 là chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ dân tộc thiểu số. Với tổng kinh phí 704 triệu đồng, xã Chợ Rã đã hoàn thành 16 căn nhà theo phong tục địa phương và đáp ứng yêu cầu chất lượng xây dựng. Đến nay, 15 căn đã được nghiệm thu và giải ngân, căn còn lại đang hoàn tất thủ tục chi trả.

Những ngôi nhà mới, vững chãi nằm bên sườn núi, ven nương rẫy, là biểu tượng của sự đổi thay về chất lượng cuộc sống. Hộ nghèo và cận nghèo, những người vốn chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện sống nay có thêm cơ hội “an cư”, ổn định cuộc sống, yên tâm tiếp tục sản xuất. Đó cũng là nền tảng quan trọng để người dân từng bước hình thành tư duy kinh tế mới, chủ động vươn lên bằng chính nội lực của mình.

Đi cùng với hỗ trợ nhà ở, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người dân trở thành điểm sáng nổi bật trong năm nay. Đây là nội dung được người dân hưởng ứng mạnh mẽ bởi tính thiết thực và gắn chặt với nhu cầu sinh kế tại địa phương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người dân là một trong những nội dung của chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xã Chợ Rã đặc biệt chú trọng. Ảnh: Ngô Huy

Bà Long Thị Chiêm, chuyên viên Phòng Văn hóa– Xã hội xã Chợ Rã cho biết, đến thời điểm này, xã đã tổ chức được hai lớp tập huấn cho 191 học viên là các gia đình, hộ dân tộc thiểu số. Lớp thứ nhất có 88 học viên của thôn Dài Khao tham dự. Lớp thứ hai có 103 học viên của các thôn Dài Khao, bản Piềng, Mỏ Đá, Nà Tạ, Tin Đồn.

Cũng theo bà Chiêm chia sẻ, sau sáp nhập, một số thôn vùng sâu chưa triển khai được do thời điểm sát cuối năm. Hiện nay, theo Quyết định 612 của UBND Dân tộc, xã Chợ Rã còn 10 thôn thuộc diện khó khăn. Trong giai đoạn tiếp theo, đối với nội dung nâng cao năng lực này, xã sẽ tiếp tục triển khai cho các hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số của các thôn đặc biệt khó khăn để đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận kiến thức mới.

Nội dung tập huấn không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà gắn với sản xuất thực tế, giúp người dân thay đổi tư duy canh tác, hướng đến sản xuất hàng hóa an toàn, bền vững. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng tạo chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn lực đầu tư lớn, tạo nền móng phát triển lâu dài

Năm 2025 là năm Chợ Rã được hỗ trợ nguồn lực mạnh mẽ nhất kể từ khi sáp nhập. Nhiều tiểu dự án trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn văn hóa cũng được triển khai đúng lộ trình, tạo tác động lan tỏa sâu rộng.

Đáng chú ý, chương trình giáo dục – đào tạo tiếp tục nhận được sự quan tâm với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Hoạt động định hướng nghề nghiệp, hội nghị việc làm cho học sinh THPT Ba Bể đang được chuẩn bị triển khai, góp phần mở hướng mới cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Ở lĩnh vực văn hóa, các hoạt động bảo tồn bản sắc các dân tộc được thực hiện thông qua chương trình hỗ trợ 124,05 triệu đồng từ năm 2024 chuyển sang. Đây là nguồn lực quan trọng để duy trì gìn giữ các giá trị truyền thống, yếu tố cấu thành bản sắc đặc trưng của Chợ Rã.

Năm 2025 là năm bản lề với nhiều thay đổi, nhưng những kết quả đạt được của xã Chợ Rã trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã khẳng định hướng đi đúng. Hạ tầng từng bước hoàn thiện; nhà ở cho hộ khó khăn được đảm bảo; người dân tiếp cận tri thức mới; các hoạt động văn hóa, giáo dục, bình đẳng giới được triển khai bài bản.

Tất cả tạo nên bức tranh sống động về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Ở đó, mỗi con đường mới, mỗi lớp học, mỗi ngôi nhà khang trang đều là câu chuyện của niềm tin, của sự đoàn kết và khát vọng vươn lên của hơn 13.000 người dân Chợ Rã – nơi đa sắc màu văn hóa đang cùng hòa nhịp trong hành trình phát triển bền vững.