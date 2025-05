Việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ tạo nên một vùng phát triển có quy mô, tiềm lực lớn và có sức cạnh tranh mạnh trong khu vực miền Trung. L

Sự kết hợp giữa đô thị hiện đại (Đà Nẵng) với các khu vực rộng lớn, giàu tài nguyên (Quảng Nam) mang lại thế cân bằng hiếm có giữa các lĩnh vực như công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, đô thị - nông thôn, kinh tế - xã hội - văn hóa - môi trường.

Hợp nhất Đà Nẵng - Quảng Nam để trở thành một vùng đô thị mở kiểu mẫu, là đầu tàu phát triển của miền Trung. Ảnh: Đ.T

Ngày 15/5, chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sẽ tạo ra một đơn vị hành chính có nhiều lợi thế nổi bật so với các tỉnh, thành khác trong khu vực miền Trung.

Đó là vùng có hiện trạng phát triển cân đối, toàn diện bậc nhất, là sự kết hợp giữa các khu vực có trình độ phát triển cao, đã có thương hiệu với các vùng rộng lớn làm nguồn cung cấp, bổ trợ, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, bền vững; là vùng cân bằng giữa các nhóm ngành và các không gian kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây có chuyến làm việc và khảo sát thực địa tại Quảng Nam, trong đó có sân bay Chu Lai và cảng Chu Lai. Ảnh: T.H

Đặc biệt, hợp nhất lần này còn tạo nên cân bằng giữa đô thị và vùng nông thôn; cân bằng về xã hội, các yếu tố an sinh, truyền thống văn hóa và môi trường. Quá trình kết hợp, thành phố Đà Nẵng sẽ được tiếp thêm các nguồn lực mới để tiếp tục tạo nên các thành tựu mới và đồng thời, Quảng Nam có được cửa ngõ phát triển lớn, các yếu tố nội lực sẽ có cơ hội để phát huy và trỗi dậy mạnh mẽ.

Về định hướng mô hình, hoàn toàn đủ cơ sở để hình thành các cực phát triển đa cực, mỗi cực có vai trò riêng nhưng kết nối chặt chẽ với nhau. Trong đó, thành phố Đà Nẵng đóng vai trò là cực tăng trưởng chủ động; vùng Hội An - Nam Hội An là trung tâm về di sản, dịch vụ du lịch, giải trí; vùng Chu Lai - Tam Kỳ là trung tâm Công nghiệp - cảng biển - logistics quốc tế; vùng bảo tồn di sản Hội An, Mỹ Sơn gắn với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp; vùng phát triển nông nghiệp xanh, du lịch cộng đồng, năng lượng tái tạo ở vùng núi Tây Quảng Nam.

Cảng Chu Lai ở Quảng Nam đã đón được tàu 5 vạn tấn, sau hợp nhất sẽ phát triển vùng Chu Lai - Tam Kỳ là trung tâm Công nghiệp - cảng biển - logistics quốc tế. Ảnh: T.H

“Điểm mấu chốt trong kịch bản, thành phố Đà Nẵng (mới) phải thành công trong chiến lược liên kết các cực tăng trưởng dựa trên kết cấu hạ tầng thông minh, giao thông hiện đại và quản lý số hóa, tạo thành vùng đô thị mở megaregion miền Trung.

Trong giai đoạn đến năm 2030, tập trung hoàn chỉnh công tác quy hoạch, thể chế; định hình các khung liên kết hạng tầng thông minh; đầu tư hạ tầng số; đảm bảo rút ngắn toàn bộ thời gian di chuyển, kết nối giữa các cực, ước lượng tối đa khoảng 1h30’ từ sân bay Đà Nẵng với Sân Bay Chu Lai; các cực cách nhau khoảng 15’-20’; ngoài ra còn thu hút các nguồn lực và đầu tư cho các cực phát triển theo định hướng.

Đến giai đoạn đến 2035, sẽ vận hành đồng bộ các khung hạ tầng liên kết, tuyến đường sắt đô thị; các tuyến xe buýt nhanh; tăng tốc độ và khả năng lưu chuyển hàng hóa trên các tuyến quốc lộ kết nối vùng Tây với các cảng biển hai đầu thành phố, mở rộng kết nối với các cửa ngõ Tây nguyên và quốc tế ở phía Tây thành phố; hoàn thiện kết cấu hạ tầng sân bay Chu Lai, cảng biển Chu Lai để hoàn chỉnh trục logistics liên kết cảng Tiên Sa - Chu Lai - Kỳ Hà; vận hành bước đầu trung tâm tài chính thương mại quốc tế; phát huy trung tâm du lịch - giải trí Nam Hội An; trung tâm Công nghiệp, đào tạo nhân lực Chu Lai - Tam Kỳ”, ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết.

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, sau năm 2035, tầm nhìn 2050, tiếp tục cũng cố hệ thống hạ tầng công nghệ số thông minh để hội nhập, hợp tác ngang tầm quốc tế; tập trung nguồn lực đề phát triển cân bằng cực Nam Chu Lai - Tam Kỳ và lan tỏa toàn bộ từ vùng Đông về phía Tây; hoàn chỉnh mô hình vùng đô thị mở, mô hình mẫu đa trung tâm, liên kết vùng, tăng trưởng xanh, công nghệ số hóa, bảo tồn văn hóa; đó là tiền đề đề thành phố Đà Nẵng có yếu tố nội lực chắc chắn, mạnh mẽ, đảm bảo bước phát triển dài, liên tục, bền vững.

“Và một điều luôn được quan tâm phát triển trong tất cả các giai đoạn phát triển, đó là nguồn lực con người, với mục tiêu phát triển con người xứ Quảng, một vùng đất giàu truyền thống, bản sắc và khí chất là chìa khóa nền tảng để phát triển vùng Đà Nẵng - Quảng Nam một cách bền vững và khác biệt”, ông Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ.

Tuyến đường ven biển là tuyến đường huyết mạch nối từ Đà Nẵng vào tới sân bay Chu Lai đã đang và dần hoàn thiện. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam còn nhấn mạnh, để đảm bảo phát triển bền vững sau hợp nhất giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, cần thực hiện các giải pháp như, hoàn thiện quy hoạch không gian phát triển đa trung tâm, tăng cường liên kết hạ tầng giao thông, số hóa, đô thị thông minh; tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược như đường sắt đô thị, xe buýt nhanh, sân bay, cảng biển kết nối vùng Tây - Đông và quốc tế; phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn di sản và văn hóa địa phương; tăng cường thể chế điều phối vùng hiệu quả, vượt qua rào cản hành chính truyền thống.

Trung tâm Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam sẽ thay đổi mạnh trong tương sau khi hợp nhất Đà Nẵng - Quảng Nam. Ảnh: N.D

Đặc biệt, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, coi con người là trung tâm, với khí chất và bản sắc xứ Quảng là nền tảng để tạo sự khác biệt bền vững cho toàn vùng. Tầm nhìn đến năm 2050, khu vực này sẽ trở thành một vùng đô thị mở kiểu mẫu, phát triển hài hòa, có bản sắc, công nghệ cao, là đầu tàu phát triển miền Trung và có sức lan tỏa quốc gia.