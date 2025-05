Huỳnh Như chỉ ra khó khăn của CLB nữ TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Công an thị trấn Hóc Môn phối hợp cùng Công an TP.HCM đang trích xuất camera an ninh để điều tra vụ đánh nhau giữa nhóm người đi xe máy, gây náo loạn đường phố và ùn tắc giao thông tại khu vực đường Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn, TP.HCM.