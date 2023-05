Khoảnh khắc lực sĩ cử tạ 19 tuổi Trần Minh Trí khiến NTĐ Olympic "nổ tung"

Lực sĩ Trần Minh Trí và màn cử đẩy xuất thần

Sau khi niềm hy vọng Nguyễn Thị Thuỷ Tiên thi đấu không thành công ở hạng 55kg cử tạ nữ SEA Games 32, Trần Minh Trí bước lên sàn đấu 67kg nam mà không được đặt nhiều niềm tin.

Phấn thi cử giật, lực sĩ Thái Lan Witsanu Chandri tỏ ra vô cùng tự tin trong từng cú giật khi chinh phục thành công mức tạ 137kg ngay trong lần giật đầu tiên. Nhưng có lẽ sự tự tin thái quá đã khiến Chandri không thể thành công ở mức tạ 140kg trong hai lần giật sau đó.

Trần Minh Trí trong giây phút thiêng liêng, đứng trên bục cao nhất hát Quốc ca. Ảnh: Minh Đức

Về phần mình, Trần Minh Trí phải rất nỗ lực mới chinh phục thành công mức tạ cử giật 126kg và 130kg sau hai lần và lần thứ ba thất bại với mức tạ 133kg.

Cơ hội giành huy chương của Trần Minh Trí là rất ít khi anh kém Chandri 7kg sau bài cử giật. Lực sĩ Yasin (Indonesia) cũng kết thúc nội dung cử giật vứi 137kg.

Áp lực là khá lớn đối với Minh Trí trong phần thi cử đẩy. Nhưng với chiến thuật vô cùng hợp lý từ ban huấn luyện (nâng mức tạ khởi điểm ở lần đẩy thứ 1 (162kg so với 160kg so với mức tạ đăng ký), và lần đẩy thứ 2 (168kg so với 166kg dự kiến), giúp Minh Trí có thêm thời gian nghỉ ngơi, đồng thời "phá sức" đối thủ), Minh Trí đã có những giây xuất thần ở lần đẩy thứ 3.

Trước khi Minh Trí bước vào đẩy lần cuối, Chandri đã kết thúc phần thi của mình với tổng cử 305kg (137kg cử giật + 168kg cử đẩy).

Còn Minh Trí mới đạt tổng trọng tạ 298kg. Nói cách khác, Minh Trí cần tăng thêm 8kg ở lần đẩy cuối mới có cơ hội giành HCV.

Đến lúc này, ban huấn luyện cùng Minh Trí đã quyết định "chơi tất tay", được ăn cả, ngã về... HCĐ. Và thật tuyệt vời, Minh Trí đã chinh phục thành công mức cử đẩy 176kg, phá kỷ lục cử đẩy SEA Games (kỷ lục cũ 173kg).

Với tổng trọng tạ 306kg, Nguyễn Minh Trí giành HCV. HCB thuộc về Chandri (305kg) và Yasin (Indonesia, 304kg) giành HCĐ.

Một diễn biến vô cùng kịch tính khi các lực sĩ giành huy chương chỉ chênh lệch nhau 1kg.

Trao đổi với Dân Việt sau khi giành HCV, Trần Minh Trí bày tỏ: "Trước khi bước vào lần đẩy cuối, tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức. Phải chinh phục thành công mức tạ 176kg tôi mới có thể giành HCV.

Thực sự, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm được đâu khi tập luyện mới chỉ đẩy được 170kg. Tấm HCV ngay ở lần đầu dự SEA Games rất có ý nghĩa với tôi và tôi sẽ gọi điện ngay về cho gia đình để chia vui".

Dưới đây là hình ảnh Dân Việt khi lại khoảnh khắc Trần Minh Trí thi đấu xuất thần, phá kỷ lục SEA Games, giành HCV cử tạ 67kg nam:

Trần Minh Trí bắt đầu bài thi với việc chinh phục mức tạ cử giật khiêm tốn 126kg.

Việc thua kém đối thủ người Thái Lan Chandri tới 7kg sau bài thi cử giật khiến Trần Minh Trí chịu sức ép không nhỏ trong bài thi cử đẩy.

Chậm và chắc chắn với chiến thuật hợp lý từ BHL, Trần Minh Trí đã chinh phục thàn công mức tạ cử đẩy 162, rồi 168kg.

Lần đẩy cuối, Trần Minh Trí nỗ lực hết sức bình sinh, chinh phục thành công mức cử đẩy 176kg, phá kỷ lục SEA Games, giành HCV. Ngay sau thời khắc ăn mừng đầy phấn khích, anh đã ngã xuống sàn đấu vì bị căng cơ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của lực sĩ cử tạ 19 tuổi Trần Minh Trí trên đỉnh cao SEA Games 32.