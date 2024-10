Hà Nội: Khu đô thị Bắc An Khánh sau gần 2 thập kỷ được giao hơn 264 ha đất giờ ra sao?

Dự án Khu đô thị Bắc An Khánh (tên thương mại là Splendora, đổi thành Mailand Hanoi City từ tháng 1/2022), là một trong những dự án quy mô lớn nhất được quy hoạch và đầu tư tại phía tây Hà Nội, với tổng diện tích lên tới hơn 264 ha nằm trên địa bàn các xã An Khánh, Lại Yên, Song Phương, Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội. Khu đô thị Splendora được cấp chứng nhận đầu tư vào 8/12/2006. Chủ đầu tư là Công ty TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC). Đây là liên doanh giữa Tổng công ty Vinaconex và Công ty Xây dựng Posco E&C (Hàn Quốc) với mỗi bên nắm 50%. Khi đó tổng mức đầu tư được công bố dự tính là 2,57 tỷ USD. Sau này, Posco E&C và Vinaconex đều lần lượt thoái vốn.