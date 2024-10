Quảng Nam: Hiện trạng 3 dự án bị thanh tra tại thị xã Điện Bàn

Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật của chủ đầu tư đối với 3 dự án: Khu dân cư số 1 phường Điện An do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thiện Vỹ làm chủ đầu tư; khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1) do CTCP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt làm chủ đầu tư. Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa do CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư.