Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Kính đa tròng
Thứ tư, ngày 03/09/2025 14:59 GMT+7

Ký ức hố cá nhân và thanh âm những chuyến bay

+ aA -
Mỹ Hằng Thứ tư, ngày 03/09/2025 14:59 GMT+7
Có hòa bình là có tất cả. Sau ngày hội của đất nước, là tiếp tục hành trình cống hiến của mỗi người - với niềm tự hào và ý thức sâu sắc về hòa bình mà chúng ta đang có. Để cùng nhau "viết tiếp câu chuyện hòa bình”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Màn trình diễn ngoạn mục của phi đội trực thăng, máy bay dù chỉ kéo dài vài phút nhưng đã tạo cảm hứng mạnh mẽ. Ở nhiều điểm quan sát, người dân tập trung đông đúc, phấn khích chẳng kém những con đường nơi các khối diễu binh và khí tài đi qua. Từ những ngày hợp luyện, sơ duyệt, mỗi lần nghe tiếng ù ù trên trời, bao người đã tạm gác công việc, chạy ra ghi lại khoảnh khắc hiếm có ấy.

Lần nào chứng kiến, tôi cũng có cảm giác so sánh - có lẽ xuất phát từ sách vở, phim ảnh đã đọc, đã xem và cả những tin tức vẫn theo dõi hằng ngày. Ngày xưa, chỉ cần nghe tiếng máy bay, mọi người vội vã chui xuống hầm. “Máy bay địch cách Hà Nội 20km..." - câu nói ấy vẫn còn trong ký ức của nhiều người thuộc thế hệ 6x, trong tâm trí cha mẹ, anh chị chúng ta.

Việt Nam từng phải hứng chịu hơn 15 triệu tấn bom đạn, gấp bốn lần lượng bom đạn của Thế chiến II. Trên mảnh đất này, bom mìn vẫn đang được xử lý, nhiều dự án có sự góp sức của chính những cựu thù nay đã trở thành đối tác. Nhưng với nhiều từ người trung tuổi, ký ức về còi báo động và tiếng máy bay địch vẫn là nỗi ám ảnh.

Còn hôm nay, nghe tiếng máy bay, mọi người lại ùa ra xem, hãnh diện khi lá cờ Tổ quốc bay giữa trời. Không còn cảnh tìm nơi ẩn náu, không còn ký ức ám ảnh về cả dãy phố, bệnh viện bị san phẳng.

Nhưng ở nhiều nơi khác trên thế giới, tiếng máy bay vẫn là nỗi kinh hoàng. Tin tức chiến sự ở Dải Gaza xuất hiện mỗi ngày trên trang nhất. Máy bay ở đó thường đồng nghĩa với bom đạn, chết chóc, hoặc may mắn hơn một chút là chuyến thả lương thực cho những người đang đói khát. Người dân Gaza và nhiều vùng khác vẫn sống trong nỗi sợ hãi, với cái chết rình rập từng ngày.

Máy bay thả bẫy nhiệt trong buổi Lễ diễu binh diễu hành nhân 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sáng 2/9/2025. Ảnh: DV

Dẫn con trai đi xem biểu diễn, tôi kể cho con rằng, hồi mẹ còn nhỏ, trên vỉa hè Hà Nội vẫn đầy hố cá nhân tránh bom, rằng đó là những hố được đào xuống đất, lót bằng ống xi măng tròn chồng lên nhau, bên trên có nắp đậy. Dù tôi sinh ra không còn nghe còi báo động, nhưng những cái hố vẫn còn đó. Trẻ con khi ấy chơi trốn tìm thường chui xuống có khi ngủ quên, những cái hố trở thành một phần ký ức tuổi thơ.

So sánh, nhớ lại để thấy hòa bình hôm nay đáng quý nhường nào.

Ngay cả khi chưa phải chiến tranh, chỉ là bạo lực và bất ổn bùng phát cũng đủ làm đảo lộn cuộc sống hằng ngày, ảnh hưởng kinh tế, thương mại, du lịch của cả thành phố, đất nước. Ở những nước láng giềng, bạo lực ở biên giới hay ngay thủ đô đã khiến học sinh phải nghỉ học, người dân nghỉ làm, khách du lịch sụt giảm, khách Việt Nam cũng hủy chuyến hàng loạt.

Một người bạn làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài kể rằng trong hai năm ở trường bạn đã kịp chứng kiến một vụ xả súng ngay trường bạn. Một bạn khác nói khu phố mình sống cũng có vụ xả súng. Những năm gần đây, tần suất các vụ việc như vậy tăng lên rõ rệt, đến mức nhiều gia đình Việt Nam sau những lần thót tim vì lo, đã quyết định để con về nước ngay sau khi học xong, không cố ở lại tìm việc như trước nữa.

Còn ở Hà Nội, những ngày vừa qua, hàng vạn người xuống phố, cắm trại qua hai đêm để chờ xem diễu binh. Khung cảnh ấy thật đặc biệt. Đám đông như sóng biển, sẵn sàng đội mưa, thức đêm - không chỉ vì một trào lưu cho vui, mà để tận mắt chứng kiến và tự hào về đất nước đang hòa bình, đang lớn mạnh.

Những câu chuyện về các cựu chiến binh trong những ngày này thật cảm động. Một người con từ Thái Nguyên mang theo di ảnh cha liệt sĩ, mong ông cùng chứng kiến hòa bình. Hai cựu chiến binh cũng từ Thái Nguyên đội mưa gió chờ đợi, nghẹn ngào kể với đồng nghiệp của tôi: “Chúng tôi từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam, trải qua bao bom đạn cũng không rơi nước mắt, nhưng hôm nay, ngắm nhìn đất nước hòa bình, lễ kỷ niệm hoành tráng quá, xúc động mãi mới nói nên lời”. Là những người từng trải qua sống chết trong gang tấc, hơn ai hết họ hiểu rõ giá trị của hòa bình.

Trong hàng vạn người xuống đường, hẳn có những sự cố nhỏ. Nhưng đó chỉ là số ít. Điều còn lại là ngàn vạn người cùng mang màu cờ đỏ sao vàng, đi trong hòa bình, để cảm nhận hòa bình, để truyền cho nhau nguồn năng lượng tích cực, để tận hưởng độc lập tự do hạnh phúc.

Theo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2025, Việt Nam đứng thứ 38/163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo cáo này do Viện Kinh tế và Hòa bình (Australia) thực hiện, dựa trên các tiêu chí an toàn xã hội, mức độ xung đột, và quân sự hóa. Việt Nam nằm trong vùng xanh - nhóm 62 quốc gia hòa bình nhất thế giới, top 10 ở châu Á và top 3 Đông Nam Á.

John Terzano, cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, người sáng lập Tổ chức cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam VVAF, rồi trở thành người đi đầu trong hòa giải, đã chia sẻ với tôi: “Tôi đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng giờ đây không đâu tôi thấy bình yên và ngủ ngon như khi đến Việt Nam”. Một người từng ám ảnh vì chiến tranh, giờ tìm thấy bình yên ngay tại nơi ông từng săn đuổi đối phương và bị đối phương săn đuổi.

Tác giả bài viết, nhà báo Trần Mỹ Hằng. Ảnh: DV

Có hòa bình là có tất cả. Có hòa bình, chỉ sau 40 năm kể từ khi tiếng súng ngừng trên đất nước này, Việt Nam đã phát triển kỳ diệu. Năm 2024, Việt Nam xếp thứ 35 trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thu hẹp đáng kể khoảng cách thu nhập bình quân đầu người với các nước trong khu vực, trở thành đối tác chiến lược, chiến lược toàn diện, toàn diện với 38 quốc gia, trong đó có cả 5 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Có hòa bình để thu hút nhà đầu tư, để người Việt phát huy sức sáng tạo, để đất nước phát triển, miễn học phí cho học sinh công lập, để lần đầu tiên trong ngày Quốc khánh, mọi người dân đều nhận được quà tặng dù nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, những nghĩa trang liệt sĩ trên khắp thành phố, xã phường - nơi yên nghỉ của hàng triệu con người tuổi mười tám, đôi mươi. Đất nước đã trải qua tám thập kỷ để có hòa bình hôm nay. Hòa bình mà bao thế hệ đã ngã xuống, đã cống hiến tuổi trẻ của mình. Họ cũng trẻ như những người đã xuống phố những ngày qua chào đón đoàn diễu binh diễu hành mừng Quốc khánh. Có họ để có hòa bình hôm nay. Những người trẻ hôm nay xuống phố mừng Quốc khánh, là mang trong mình sự nối dài của ký ức ấy.

Đất nước còn nhiều việc phải làm. Yêu nước không chỉ dừng ở niềm vui ngày lễ, mà là học tập, lao động, sáng tạo, nâng cao GDP bình quân đầu người, thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo thêm việc làm, gia tăng phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường... Sau ngày hội của đất nước là tiếp tục hành trình cống hiến của mỗi người - với niềm tự hào và ý thức sâu sắc về hòa bình mà chúng ta đang có. Để “cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Tham khảo thêm

Thành lũy vững chắc bảo vệ Tổ quốc và nhân dân

Thành lũy vững chắc bảo vệ Tổ quốc và nhân dân
28

Mong một bản án vừa 'đạt lý' vừa “thấu tình” cho anh nông dân bán gà lôi trắng

Mong một bản án vừa "đạt lý" vừa “thấu tình” cho anh nông dân bán gà lôi trắng
110

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương
Giảm nghèo nông thôn

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương

Giảm nghèo nông thôn

Với khát vọng muôn đời "an cư" rồi mới "lạc nghiệp", một mái nhà kiên cố luôn là ước mơ cháy bỏng của biết bao hộ nghèo, gia đình chính sách nơi miền núi, biên cương Lạng Sơn. Thời gian qua bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, những ước mơ ấy đang dần dần thành hiện thực, tạo đà vững chắc cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương

4 khoản tiền phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2025
Bạn đọc

4 khoản tiền phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2025

Bạn đọc

Từ năm 2025, khi đủ điều kiện và làm thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, người dân sẽ phải nộp bốn khoản chi phí, trong đó tiền sử dụng đất là lớn nhất, bên cạnh lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ đỏ và phí thẩm định hồ sơ.

81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị (Kỳ cuối): Bi tráng một bản hùng ca!
Đông Tây - Kim Cổ

81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị (Kỳ cuối): Bi tráng một bản hùng ca!

Đông Tây - Kim Cổ

81 ngày đêm, hơn 2km tường thành Quảng Trị biến thành “túi bom” khổng lồ, nơi mỗi chiến sĩ phải chống chọi với hàng trăm quả bom, hàng nghìn viên pháo. Trong mưa bão, trong vòng vây sắt thép, họ vẫn bám trụ từng tấc đất, viết nên bản anh hùng ca máu lửa chấn động lịch sử.

5 cầu thủ cao nhất U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2026
Thể thao

5 cầu thủ cao nhất U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2026

Thể thao

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có tới 6 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m82 trở lên.

Chỉ một vụ sầu riêng, xã mới này của tỉnh Đắk Lắk đã bán ra gần 14.000 tấn, đó là xã nào vậy?
Nhà nông

Chỉ một vụ sầu riêng, xã mới này của tỉnh Đắk Lắk đã bán ra gần 14.000 tấn, đó là xã nào vậy?

Nhà nông

Niên vụ 2025, xã Pơng Drang-một xã mới sau sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk có 2.362 ha sầu riêng; trong đó 1.580 ha sầu riêng đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 13.900 tấn. Xã Pơng Drang được Hải quan Trung Quốc cấp 3 mã cơ sở đóng gói và 26 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch, với diện tích 534,3 ha, có 358 hộ dân tham gia sản xuất.

Sao mai Nguyễn Thu Hằng kể về hậu trường biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9
Văn hóa - Giải trí

Sao mai Nguyễn Thu Hằng kể về hậu trường biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Văn hóa - Giải trí

Đã 24 giờ trôi qua nhưng Sao mai Nguyễn Thu Hằng vẫn chưa hết thổn thức khi biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Chia sẻ của Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Tin tức

Chia sẻ của Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Tin tức

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, Hà Tĩnh) nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi cảm nhận được sự lớn mạnh của đất nước hôm nay là thành quả từ biết bao hy sinh. Trong khoảnh khắc ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9, tôi thấy như cha tôi và hai đứa con trai yêu quý cũng hiện diện, cùng chứng kiến giờ phút vinh quang này.”

Nông thôn mới chuyển đổi số ở TP HCM có mô hình 'bình dân học vụ số', làm thủ tục “không phân biệt nơi cư trú”
Nhà nông

Nông thôn mới chuyển đổi số ở TP HCM có mô hình "bình dân học vụ số", làm thủ tục “không phân biệt nơi cư trú”

Nhà nông

TP HCM đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới chuyển đổi số. Một số xã có những mô hình sáng tạo, ứng dụng số hóa vào nhiều mặt trong quản lý nhà nước.

Hò sông Mã: Khúc tráng ca trên dòng sông lịch sử
Đông Tây - Kim Cổ

Hò sông Mã: Khúc tráng ca trên dòng sông lịch sử

Đông Tây - Kim Cổ

Từ những con đò xuôi ngược trên dòng sông Mã, tiếng hò mộc mạc, khỏe khoắn đã trở thành nhịp đập tinh thần của người dân xứ Thanh. Không chỉ là lời ca trong lao động thường nhật, Hò sông Mã còn vang vọng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tiếp lửa cho dân công hỏa tuyến, bộ đội, thanh niên xung phong trên những chặng đường gian lao làm nên chiến thắng lừng lẫy của dân tộc.

Người đứng sau những hình ảnh đẹp tuyệt đẹp tại Đại lễ A80: 'Với chúng tôi, 5 phút cuối rất dài”
Văn hóa - Giải trí

Người đứng sau những hình ảnh đẹp tuyệt đẹp tại Đại lễ A80: "Với chúng tôi, 5 phút cuối rất dài”

Văn hóa - Giải trí

"Thời điểm hình hiệu kết thúc chương trình hiện lên, mọi người đều vỡ oà niềm vui và sự nhẹ nhõm – chúng tôi biết nhiệm vụ trọng đại đã hoàn thành" - chuyên gia đồ họa Trương Huyền Đức chia sẻ với Dân Việt.

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể có 'lập trường khác' về Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể có 'lập trường khác' về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa rằng Mỹ sẽ có "lập trường khác" về Nga nếu không có tiến triển nào trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại Đại lễ A80: 'Tôi thấy trách nhiệm của mình rất nặng nhưng vinh dự, tự hào'
Xã hội

Vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại Đại lễ A80: "Tôi thấy trách nhiệm của mình rất nặng nhưng vinh dự, tự hào"

Xã hội

Đó là chia sẻ của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát với PV Dân Việt khi được lựa chọn là người thắp sáng đài lửa truyền thống tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cấp 'hộ chiếu' cho gỗ rừng trồng, nông dân Lào Cai phấn chấn, sản phẩm rộng đường xuất khẩu
Nhà nông

Cấp "hộ chiếu" cho gỗ rừng trồng, nông dân Lào Cai phấn chấn, sản phẩm rộng đường xuất khẩu

Nhà nông

Từ những cánh rừng trồng manh mún, đầu ra phụ thuộc thương lái, giờ đây hàng nghìn ha rừng ở Lào Cai đang được "định danh" bằng mã số vùng trồng. Tấm "hộ chiếu" đặc biệt này không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc gỗ mà còn mở ra cơ hội vàng, giúp gỗ Lào Cai vươn ra thế giới, mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân.

Nguyễn Thanh Nhàn - 'Sát thủ giấu mặt' của HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Nguyễn Thanh Nhàn - "Sát thủ giấu mặt" của HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Nguyễn Thanh Nhàn trở lại mang theo những hy vọng cho HLV Kim Sang-sik trong việc tìm ra những giải pháp tấn công mới cho U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026.

Xin cấp giấy khai sinh: Có thể đăng ký tại nơi tạm trú không?
Bạn đọc

Xin cấp giấy khai sinh: Có thể đăng ký tại nơi tạm trú không?

Bạn đọc

Việc đăng ký khai sinh có thể thực hiện tại nơi cư trú của cha hoặc mẹ. Trường hợp chỉ có sổ tạm trú đứng tên cha hoặc mẹ, hoặc của cả hai, thủ tục vẫn được giải quyết bình thường. Luật sư sẽ phân tích cụ thể quy định này.

Vào Tổ hợp tác trồng lúa VietGAP, nông dân nơi này ở Cà Mau tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới số
Nhà nông

Vào Tổ hợp tác trồng lúa VietGAP, nông dân nơi này ở Cà Mau tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới số

Nhà nông

Được hình thành từ việc sáp nhập các xã Khánh Hòa, Khánh Tiến, một phần của xã Khánh Lâm và xã Khánh Thuận (cũ), bà con nông dân ở xã U Minh, tỉnh Cà Mau mới đang tích cực tham gia vào Tổ hợp tác lúa VietGap để chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nhằm làm tăng giá trị sản phẩm, giảm chi phí đầu tư để cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Hai quỹ đầu tư bắt tay với ALS, nâng tầm logistics Việt
Chuyển động Sài Gòn

Hai quỹ đầu tư bắt tay với ALS, nâng tầm logistics Việt

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 3/9, tại TP.HCM, Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II (EMIF II) của A.P. Moller Capital đã chính thức hợp tác cùng VinaCapital để đầu tư vào Công ty CP Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC), thành viên chủ chốt của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS).

Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải ở TP.HCM, 2 mẹ con tử vong thương tâm, giao thông ùn ứ
Chuyển động Sài Gòn

Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải ở TP.HCM, 2 mẹ con tử vong thương tâm, giao thông ùn ứ

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây, khiến hai mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thường Trực Thành ủy TP.HCM phân công Phó Bí thư Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ Thành phố, cho đến khi có thông báo mới.

Giá vàng tăng dựng đứng sau lễ 2/9, người dân xếp hàng cả buổi, mua được có 1 chỉ
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng tăng dựng đứng sau lễ 2/9, người dân xếp hàng cả buổi, mua được có 1 chỉ

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 3/9 lập kỷ lục mới khi vọt tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Giá vàng tăng nóng, tình hình tại các tiệm vàng TP.HCM còn nóng hơn bởi người dân đổ xô đi mua vàng.

Vốn đầu tư từ đâu để phát triển mạng lưới metro hơn 1.000km tại 'siêu đô thị'?
Chuyển động Sài Gòn

Vốn đầu tư từ đâu để phát triển mạng lưới metro hơn 1.000km tại "siêu đô thị"?

Chuyển động Sài Gòn

Huy động vốn đầu tư để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM (mới) với quy mô hơn 1.000km thật sự là thách thức cho các nhà quản lý ở "siêu đô thị" này.

Khách du lịch bất ngờ với diện mạo mới của Triều Tiên
Xã hội

Khách du lịch bất ngờ với diện mạo mới của Triều Tiên

Xã hội

Các nhà quan sát cho rằng những tín hiệu này nằm trong nỗ lực của ông Kim Jong Un nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và gây dựng hình ảnh quốc tế mới.

Món 'hầu não' được Từ Hi thái hậu dùng để đãi khách phương Tây 'kinh dị' đến cỡ nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Món "hầu não" được Từ Hi thái hậu dùng để đãi khách phương Tây "kinh dị" đến cỡ nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Óc khỉ (hầu não) được cho là món “thập toàn đại bổ”. Tương truyền món ăn này do Từ Hi thái hậu sáng tạo ra và dùng để chiêu đãi các sứ thần phương Tây.

Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?
Thể thao

Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?

Thể thao

Brenner Marlos là tiền đạo người Brazil hiện đang khoác áo Thép xanh Nam Định.

Đại lễ Vu lan tại công viên tưởng niệm Thiên Đức: Vu lan hửng nắng soi lòng hiếu
Xã hội

Đại lễ Vu lan tại công viên tưởng niệm Thiên Đức: Vu lan hửng nắng soi lòng hiếu

Xã hội

Công viên tưởng niệm Thiên Đức vừa tổ chức đại lễ vu lan báo hiếu với sự tham dự của hơn 2000 thân nhân của những gia đình đã yên tâm gửi gắm ông bà nơi Thiên Đức.

Lợi nhuận Phú Mỹ Hưng giảm sâu, nợ phải trả 'phình to' kỷ lục
Nhà đất

Lợi nhuận Phú Mỹ Hưng giảm sâu, nợ phải trả 'phình to' kỷ lục

Nhà đất

Phú Mỹ Hưng báo lãi sau thuế nửa đầu 2025 đạt 970,6 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Trái ngược, nợ phải trả tăng lên kỷ lục hơn 23.400 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử công bố.

Gợi ý mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất đầy đủ cho người bận rộn
Gia đình

Gợi ý mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất đầy đủ cho người bận rộn

Gia đình

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất, đầy đủ dành cho người bận rộn, bạn có thể tham khảo.

Kinh ngạc: Cụ ông 70 tuổi bị u tuyến nước bọt trên nền 'ổ bệnh trọng'
Xã hội

Kinh ngạc: Cụ ông 70 tuổi bị u tuyến nước bọt trên nền "ổ bệnh trọng"

Xã hội

Không chỉ bị u tuyến nước bọt, cụ ông còn có tiền sử phẫu thuật cắt gan, cắt túi mật, u góc hàm hai bên, tăng huyết áp, đái tháo đường type II, u phì đại tuyến tiền liệt.

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?

Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu tướng Hans Paul Oster (9/8/1887 - 9/4/1945) là một tướng quân trong Các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc Xã (ĐQX) và cũng là một nhân vật lãnh đạo trong phong trào kháng ĐQX giai đoạn 1938-1943.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít

Thế giới

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam với nỗ lực của thế giới vì hòa bình.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

3

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

4

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

5

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời