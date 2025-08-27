Cụ thể: HĐXX đã tuyên án đối với 2 bị cáo Lưu Quang Lãm (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đại Hải) và Ngô Xuân Trường (cựu Giám đốc Công ty Đại Hải). Hai người này liên quan vụ thế chấp 115 nền đất Dự án Khu dân cư Sông Đà (còn gọi Khu dân cư Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình, TP.HCM).

HĐXX xác định, bị cáo Lưu Quang Lãm, trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải, mặc dù biết rõ 115 nền đất (bao gồm 66 bị hại ký hợp đồng mua 66 thửa đất đã nộp đơn tố cáo) đã bán cho người dân trước đó, nhưng Lưu Quang Lãm vẫn tiếp tục ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho các khoản vay tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng.

Bị cáo Ngô Xuân Trường tại phiên xét xử. Ảnh: Nguyên Minh

Bị cáo Ngô Xuân Trường trong thời gian làm Giám đốc Công ty Đại Hải, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp sổ hồng tại Dự án cho 17 cá nhân nhận nền đất từ Công ty Đại Hải, Công ty Sông Đà.

Tuy nhiên, do nợ tiền của nhiều người (36 tỷ đồng), nên Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 cá nhân trên cho các chủ nợ. HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản, lợi ích của người dân, gây hậu quả nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Quang Lãm tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Ngô Xuân Trường 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hơn một trăm hộ dân là bị hại trong vụ án cũng có mặt tại phiên toà. Ảnh: Nguyên Minh

Về trách nhiệm dân sự của Lưu Quang Lãm, HĐXX tuyên buộc bị cáo trả 44 tỷ đồng nợ gốc cho Ngân hàng Đông Á. Đây là nghĩa vụ cá nhân của bị cáo.

Đối với quyền lợi của người dân, HĐXX xác định có 62 bị hại là những người mua đất của Công ty Sông Đà (tiền thân của Công ty Đại Hải) thông qua các hợp đồng góp vốn mua 65 thửa đất.

Đây là những người mua đất hợp pháp, bao gồm cả trường hợp mua trực tiếp từ Công ty Sông Đà hoặc mua lại từ người khác đã ký hợp đồng góp vốn. Sau khi nhận đất, họ đã xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định cho đến nay, phần lớn đã được UBND quận Thủ Đức (cũ) cấp số nhà.

Nhiều người dân mua đất, dựng nhà ở gần 20 năm, nhưng đến nay, số đỏ mảnh đất vẫn bị lãnh đạo Công ty Đại Hải "cắm" ở ngân hàng để vay tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ... Ảnh: Nguyên Minh

HĐXX tuyên buộc Ngân hàng Đông Á giao trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Đại Hải để công ty này liên hệ cơ quan chức năng làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Đồng thời, buộc Vietcombank hoàn trả cho Công ty Đại Hải những giấy chứng nhận đã nhận trước đó.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc Vietcombank hoàn trả cho Công ty Đại Hải các giấy chứng nhận đã nhận của bị cáo Lãm để đưa vào thế chấp để Công ty Đại Hải thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho các cư dân.

Với trách nhiệm dân sự của Ngô Xuân Trường, HĐXX xác định những thửa đất mà bị cáo này ký hợp đồng chuyển nhượng cho các cá nhân theo yêu cầu của Tăng Chí Hải để cấn trừ nợ là hợp đồng giả cách (gồm có: Nguyễn Văn Minh, Dương Nghĩa Trung) là các hợp đồng giả cách, cần buộc Ngô Xuân Trường phải bồi thường cho họ số tiền đã nhận. Ông Minh và ông Trung phải trả tiền cho Agribank Chi nhánh Xuyên Á số tiền mà 2 ông này đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.

Thậm chí, có nền đất đã bán cho người dân, lãnh đạo Công ty Đại Hải vẫn lấy bán cho người khác. Ảnh: Nguyên Minh

HĐXX cũng tuyên hủy các "sổ đỏ" trên, buộc Agribank Xuyên Á có trách nhiệm giao lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nhận của ông Minh và ông Trung để lưu vào hồ sơ vụ án.

Những người cho Trường vay tiền và nhận trừ nợ bằng "sổ đỏ" bất hợp pháp có quyền khởi kiện Ngô Xuân Trường, nếu bị cáo không hoàn trả hoặc hoàn trả tiền không đầy đủ. Buộc Công ty Đại Hải có trách nhiệm làm thủ tục cấp "sổ đỏ" cho các hộ dân tại khu dân cư.

Trường hợp công ty không thực hiện, người dân được phép làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Nếu trong quá trình này phát sinh tranh chấp lớn liên quan đến chi phí thực hiện, các bên có quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác.