Chính phủ Malaysia giáng đòn nặng nề vào FAM

Chính phủ Malaysia nghiêm khắc với FAM về vụ gian lận nhập tịch cầu thủ

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định không hề tồn tại bất kỳ hành động che giấu hay giảm nhẹ trách nhiệm nào trong quá trình xử lý vụ bê bối gian lận nhập tịch liên quan Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ bị cáo buộc làm giả giấy tờ. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh thể thao nước này và phải được giải quyết theo đúng quy định.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh dư luận Malaysia liên tục gây sức ép, cho rằng chính phủ và FAM chậm trễ trong việc làm rõ trách nhiệm.

“Chính phủ đã xem xét, và sẽ không có hành động nào nhằm che đậy vụ việc. Tôi hiểu công chúng sốt ruột, nhưng mọi thứ phải tuân theo quy trình điều tra”, Thủ tướng nói trên tờ Berita Harian.

Hiện FAM đang chuẩn bị gửi hồ sơ kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi đơn kháng cáo đầu tiên bị FIFA bác bỏ. Song song đó, hai ủy ban độc lập, một do chính FAM thành lập, đang tiến hành rà soát toàn bộ diễn biến vụ việc. Tuy nhiên, chính phủ Malaysia không có quyền can thiệp vào quá trình này, theo quy định của FIFA và AFC.

AFC cũng đã cảnh báo chính phủ Malaysia cần cẩn trọng khi đưa ra phát ngôn liên quan hoạt động quản trị của FAM. Tổng thư ký AFC Windsor John khẳng định các liên đoàn bóng đá thành viên phải hoạt động độc lập, không chịu tác động từ chính phủ.

“Không thể can thiệp, không thể ra chỉ thị, không thể gây ảnh hưởng”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết chính phủ chỉ đóng vai trò hỗ trợ phát triển chứ không được phép điều hành liên đoàn.

Trước đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 CHF vì làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch dự vòng loại Asian Cup 2027. Nhóm cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 CHF và đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá toàn cầu.

Sau phán quyết của FIFA, AFC nhiều khả năng sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật bổ sung, trong đó có khả năng hủy kết quả các trận đấu ĐT Malaysia tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Nếu kịch bản này xảy ra, ĐT Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước ĐT Nepal và ĐT Việt Nam, qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành trình dự giải châu lục.