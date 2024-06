Lễ Đông Sửa của người Thái Đen, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

Đồng bào dân tộc Thái luôn coi ông Trời (Pu Then) là vị thần quan trọng có ảnh hưởng và chi phối đến đời sống con người và cộng đồng. Đông Sửa là khu rừng thiêng, nơi để người dân mang lễ tạ ơn Pu Then, các thần linh thổ địa, Pú mường, Pú bản (đây là những người đầu tiên xây dựng nên bản mường) và tổ tiên đã mang đến cuộc sống yên vui no ấm, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu cho bà con trong bản.