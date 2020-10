Lễ viếng, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh do sạt lở tại Quảng Trị

Lễ truy điệu 22 chiến sĩ Đoàn 337

Hàng nghìn người đến từ Quân khu 4, đại diện các cơ quan, đoàn thể, người dân đã có mặt để viếng các liệt sĩ đã hy sinh trong vụ sạt núi ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị). Tang lễ chung của 22 liệt sĩ được tổ chức theo nghi thức quân đội.

Rất nhiều người dân ở Quảng Trị cũng bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với các liệt sĩ. Bà Lê Thị Quy (85 tuổi, trú xã Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị) 7h30 đã đến để chờ viếng 22 liệt sĩ Đoàn 337 hy sinh. Nhà bà cách nơi tổ chức lễ viếng (Trung tâm thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, TP.Đông Hà) khoảng 75km. Vượt chặng đường xa, bà Quy muốn vào viếng các liệt sĩ. "Thương các cháu lắm. Tui (tôi) đứt ruột đứt gan. Các cháu đã hi sinh vì nước, vì dân" - bà Quy ngấn lệ.

Quá đau đớn vì mất con, ông Lê Văn Thủy, bố liệt sĩ Lê Hương Trà, quê Hà Tĩnh đã ngất đi. Bác sĩ quân y phải thăm khám ngay tại lễ viếng.

Ông Lê Văn Thủy, bố liệt sĩ Lê Hương Trà, quê Hà Tĩnh đã ngất đi vì quá đau đớn. Liệt sĩ Lê Hương Trà mất đi, để lại người thân, vợ và 2 đứa con nhỏ 3 tuổi và 11 tuổi.

Lễ viếng 22 quân nhân được tổ chức từ 7h đến 10h sáng 22/10, tại nhà thi đấu đa năng TP.Đồng Hới, Quảng Trị.

Những người đến viếng không cầm nổi dòng nước mắt, tiễn biệt 22 liệt sĩ đã hy sinh vì sạt lở đất tại Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình.

Tang lễ chung của 22 liệt sĩ được tổ chức theo nghi thức quân đội.





Những người đồng đội nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tới viếng 22 liệt sĩ.

Nỗi đau khi mất đi những người đồng đội.

Những vành khăn trắng trên đầu những đứa trẻ khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.

Đoàn UBND tỉnh Quảng Trị viếng các liệt sĩ, động viên thân nhân các gia đình.

Các vị chỉ huy quân đội đã đến động viên, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các liệt sĩ hy sinh.

Tang lễ do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì, các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (nơi có quân nhân đưa về an táng) phối hợp tổ chức. Lễ viếng diễn ra từ 7h đến 10h; Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h. Sau đó, linh cữu các liệt sĩ sẽ được đưa về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn viếng các liệt sĩ.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đối với đồng bào vùng sâu vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ, hiểm nguy", Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình ghi trong sổ tang.

22 quân nhân hy sinh trong vụ sạt núi ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá) được tổ chức tang lễ chung theo nghi thức quân đội.

Những cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Nỗi mất mát lớn đối với những người thân của các liệt sĩ.

Lúc 7h sáng, hàng trăm thân nhân của 22 gia đình liệt sĩ có mặt ở nhà tang lễ.

Con gái liệt sĩ Lê Hải Đức mới 2 tuổi đã mất cha.

Con trai liệt sĩ Phùng Thanh Tùng.

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 22 chiến sĩ ra khỏi đống đổ nát.

Trước đó, ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho 22 cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10 trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Mỗi liệt sĩ được truy thăng 1 cấp quân hàm. 22 cán bộ chiến sĩ tử nạn trong vụ sạt lở đất tại xã Hướng Phùng đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương Vì Tổ quốc. Trong đó có 5 huân chương hạng nhì và 17 huân chương hạng ba cho 22 liệt sĩ.

Đoàn xe cứu thương đưa các anh về bên gia đình.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 1h ngày 18/10, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337. Sau nỗ lực không mệt mỏi, đến chiều 19/10, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 22 thi thể các chiến sĩ ra khỏi đống đổ nát, trở về bên gia đình.