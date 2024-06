Cận cảnh loạt chung cư Hà Nội tăng giá nhanh nhất sau 1 năm, nơi sử dụng gần 10 năm vẫn tăng 68%

Theo Batdongsan.com.vn, giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 liên tục "leo thang" suốt những tháng đầu năm thì gần giữa năm đã có dấu hiệu "hạ nhiệt". Tuy nhiên, giá rao bán các dự án chung cư ghi nhận trong năm 2024 vẫn cao hơn rất nhiều so với năm 2023.

Thị trường bất động sản trong tháng 5/2024 ghi nhận 10 dự án chung cư có mức độ tăng giá nhanh nhất đều cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, giá rao bán chung cư tại dự án SDU - 143 Trần Phú tăng đến 68% so với cùng kỳ 2023, The Sparks tăng 55%, HPC Landmark 105 tăng 48%... đây là những chung cư thuộc địa bàn quận Hà Đông.

Top 10 dự án có giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 trong tháng 5 tăng nhanh nhất

Đáng chú ý nhất, dự án SDU - 143 Trần Phú có mức giá rao bán trung bình 42 triệu đồng/m2, tăng 68% so với cùng kỳ tháng 5/2023. Đây là dự án chung cư đã khởi công xây dựng từ năm 2013 và đến năm 2015 bàn giao nhà, tính đến nay đã sử dụng được 9 năm.

Dự án chung cư SDU - 143 Trần Phú được chủ đầu tư là công ty Cổ phần Đô thị Sông Đà tiến hành xây dựng với quy mô 1 tòa nhà cao 35 tầng, 2 tầng hầm và tổng số 512 căn hộ là phân khúc trung cấp. Quy mô dự án sử dụng diện tích khu đất xây dựng khoảng 2.533m2 trên tổng diện tích đất dự án là 4.420m2, tương ứng hơn 61% mật độ xây dựng.

Dự án chung cư SDU - 143 Trần Phú có giá tăng nhanh nhất từ thời điểm tháng 5/2023 - 5/2024 (Ảnh: TN)

Mặc dù, các căn hộ chung cư qua sử dụng được 9 năm nhưng giá vẫn tăng 68% so với năm ngoái (Ảnh: TN)

Một dự án chung cư cũng đã sử dụng khoảng 10 năm cũng có giá rao bán tăng mạnh trong vòng 1 năm vừa qua, đó là Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride (đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) do Hải Phát Invest làm chủ đầu tư. Cuối năm 2014, chủ đầu tư dự án đã bàn giao các tòa nhà CT1, CT2, CT4 để đưa vào sử dụng, sau đó đến năm 2016, tòa CT3 tiếp tục được bàn giao cho khách hàng. Giá rao bán căn hộ chung cư của dự án The Pride ghi nhận trong tháng 5/2024 là 39 triệu đồng/m2, tăng 45% so với tháng 5/2023.

Dự án The Pride sau 10 năm sử dụng vẫn tăng giá "phi mã" (Ảnh: TN)

Nguyên nhân tăng giá được cho là "ăn theo" sóng tăng giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 (Ảnh: TN)

Dự án HPC Landmark 105 cũng của chủ đầu tư Hải Phát Invest tăng giá mạnh (Ảnh: TN)

Bên cạnh đó, trong "top 10" dự án chung cư tăng giá nhanh nhất Hà Nội trong tháng 5/2024, có 3 dự án của "đại gia" Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Cụ thể, chung cư Đại Thanh có giá rao bán 31 triệu đồng/m2, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023; chung cư khu đô thị mới Xa La với giá rao bán 34 triệu đồng/m2, tăng 46%; chung cư Khu đô thị mới Thanh Hà Mường Thanh có giá rao bán đạt 28 triệu đồng/m2, tăng 45%.

Chung cư Khu đô thị mới Thanh Hà Mường Thanh tăng 45% giá bán so với cùng kỳ năm 2023 (Ảnh: TN)

Chung cư A10 - A14 Nam Trung Yên có giá rao bán trong tháng 5/2024 là 57 triệu đồng/m2, tăng 45 so với năm 2023. Các tòa chung cư ở đây cũng tăng 6 triệu đồng/m2 so với tháng 2/2024. (Ảnh: TN)