Một huyện ở Thanh Hóa phải sơ tán khẩn cấp 44 hộ dân do sạt lở đất

Huy động lực lượng công an, quân sự địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm, căng dây, khoanh vùng và cắt cử lực lượng túc trực 24/24h để ngăn không cho người dân đến gần khu vực đang sạt lở và có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ phải di dời nhà cửa đến nơi ở an toàn và hỗ trợ khẩn cấp ban đầu mỗi hộ 1 triệu đồng.