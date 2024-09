Mưa lớn, lũ thượng nguồn dồn về, mực nước các sông dâng cao, nhiều huyện bị ngập ở Thanh Hóa Mưa lớn, lũ thượng nguồn dồn về, mực nước các sông dâng cao, nhiều huyện bị ngập ở Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và vùng áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to, có nơi mưa rất to, khiến lũ từ thượng nguồn dồn về, mực nước ở nhiều sông dâng cao nhiều nơi có nguy cơ sạt lở. Nhiều địa phương đã di dời người dân đến nơi an toàn.