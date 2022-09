Mưa như trút, TP.Vinh và nhiều huyện tại Nghệ An ngập lụt nặng nề

Những ngày qua, trên địa bản tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn, có những thời điểm mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Tại TP.Vinh, sáng ngày 9/9 nhiều tuyến đường đã biến thành sông. Ảnh: Ph.T. Một số tuyến phố trên địa bàn TP.Vinh ngập sâu, các phương tiện bơi trong biển nước. Ảnh: Ph.T. Tại địa bàn huyện Qùy Hợp, trong 3 ngày qua mưa lớn liên tiếp đã gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương; làm hư hỏng các công trình giao thông, thủy lợi và gây thiệt hại đến cây trồng, vật nuôi và diện tích nuôi trồng thủy sản của nhân dân, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ảnh: CTV. Nước đổ về sau những trận mưa như trút, gây ngập các cầu tràn khiến một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị chia cắt. Ảnh: CTV. Tại các điểm bị ngập, lực lượng chức năng đã lập tức rào chắn gắn biển cảnh báo để đảm bảo an toàn. Ảnh: CTV. Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập khiến giao thông chia cắt. Ảnh: CTV. Lực lượng chức năng được bố trí tại các điểm bị ngập để đón học sinh qua đảm bảo an toàn. Ảnh: CTV. Nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Nghệ An đổ về đục ngầu, cuộn xiết vô cùng nguy hiểm. Ảnh: CTV. Tại các cầu tràn, nước chảy xiết, chính quyền địa phương đã kịp thời cảnh báo, cắt cử lực lượng để người dân không đi qua tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ảnh: CTV. Tại địa bàn huyện Quế Phong mưa lớn cũng khiến mực nước sông suối dâng nhanh, chảy xiết. Ảnh: CTV. Lực lượng chức năng kịp thời điều động máy móc, khơi dòng tại những điểm “tắc” để đảm bảo tiêu thoát nước, tránh tình trạng ngập úng. Ảnh: CTV. Theo thông tin từ UBND huyện Quỳ Hợp, đến chiều tối 8/9, một số hộ dân tại 2 xã Châu Hồng và Yên Hợp phải di dời đến nơi ở khác do mưa lũ. Hàng chục ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; mưa lũ đã cuốn trôi 2 con lợn, 350 con gà, vịt, 3,2 ha ao nuôi cá của người dân. Hơn 400m đường giao thông và 30m kênh mương bị sạt lở, 1 cống bị cuốn trôi; hàng trăm mét tường rào sập đổ... Ảnh: CTV. Tại huyện Con Cuông mưa kéo dài cũng đã gây ngập tại một số tràn ở xã Môn Sơn, Lục Dạ. Chính quyền địa phương cũng đang chỉ đạo các xã nắm bắt tình hình cụ thể về mưa lũ; đối với các xã có tràn bị ngập nước, cắt cử lực lượng trực chốt, không cho người dân qua lại khi chưa an toàn. Ảnh: CTV. Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân trước những diễn biến phức tạp do mưa lũ. Ảnh: CTV.