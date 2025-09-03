Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà nông
Thứ tư, ngày 03/09/2025 19:20 GMT+7

Mỹ xếp 12 nghề cá của Việt Nam vào nhóm "không tương đương", Bộ NN&MT triển khai 12 giải pháp cấp bách

+ aA -
Minh Ngọc Thứ tư, ngày 03/09/2025 19:20 GMT+7
Đạo Luật bảo vệ thú biển của Mỹ không công nhận tương đương đối với 12 nghề cá của Việt Nam. Vì vậy, từ nay đến 1/1/2026, nếu không được lên nhóm "công nhận toàn bộ", thì cá ngừ, ghẹ, mực... của Việt Nam không thể xuất khẩu vào Mỹ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 3/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì buổi làm việc với Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Vụ Hợp tác quốc tế liên quan đến kết quả Mỹ đánh giá không tương đương đối với 12 nghề cá của Việt Nam theo Đạo Luật bản tồn thú biển.

Báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, ngày 26/8, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) đã có thư gửi Cục về việc thông báo kết quả xem xét hồ sơ công nhận tương đương với Đạo Luật bảo vệ thú biển của Mỹ (MMPA). Trong đó, công nhận tương đương đối với một số sản phẩm thủy sản được khai thác từ các nghề của Việt Nam.

Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây

Đồng thời từ chối công nhận đối với một số sản phẩm thủy sản được khai thác từ 12 nhóm nghề của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ.

Theo phân loại của NOAA, có 3 nhóm: danh sách 1 gồm các quốc gia được công nhận toàn bộ; danh sách 2 - bị từ chối một phần; danh sách 3 - bị từ chối toàn bộ. Việt Nam nằm trong danh sách 2, tức chỉ một số nghề cá không đạt yêu cầu, trong khi các nghề khác vẫn được phép xuất khẩu bình thường.

Cụ thể các loài thủy sản năm trong 12 nghề cá của Việt Nam bị đánh giá không tương đương gồm: cá song (lưới rê, lưới vây, lưới kéo đơn/cặp); ghẹ và các loài giáp xác (lưới rê, lưới kéo đơn/cặp, đăng đáy, lưới đặt); cá mực, cá đáy hỗn hợp, cá bơn, cá đối, cá hồng, cá sole (lưới rê, lưới kéo đơn/cặp, câu tay, câu vàng)...

Chiều 3/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì buổi làm việc với Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Vụ Hợp tác quốc tế liên quan đến kết quả Mỹ đánh giá không tương đương đối với 12 nghề cá của Việt Nam theo Đạo Luật bản tồn thú biển. Ảnh: Minh Ngọc
Ở Lào Cai có ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á, đó làng nào vậy?

Cá ngừ vây xanh, cá heo (lưới rê, câu vàng); tôm hùm; cá thu (lưới rê, lưới vây- mã nghề cá 2994); cá thu (lưới rê, lưới vây- mã nghề cá 3051); cá đối (lưới rê); cá thu (lưới rê tầng giữa); cá nổi, cá ngừ (lưới rê nổi); cá ngừ mắt to, cá ngừ vằn, cá ngừ vàng (lưới rê tầng giữa, lưới vây mặt nước); cá kiếm, cá cờ (lưới rê tầng giữa, câu tay, câu cần).

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, kết quả này được dự báo từ tháng 1/2025 khi kết quả đánh giá sơ bộ được thông báo. Mặc dù đã nỗ lực thu thập thông tin, đưa ra các biện pháp quản lý và cung cấp tài liệu liên quan để chứng minh tương đương... nhưng kết quả đánh giá sơ bộ của Mỹ cho thấy một số nghề khai thác thủy sản của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tương đương.

Lý do từ chối công nhận tương đương đối với 12 nghề cá được xác định là: Có sự hiện diện của các loài thú biển được bảo vệ theo mục 1387 (f)(3) của MMPA; ngư cụ có nguy cơ cao tương tác với thú biển và thiếu cơ chế giảm sát, báo cáo việc đánh bắt không chủ ý các loài thú biển; các biện pháp giảm thiểu tỷ lệ khai thác không chủ ý xuống dưới giới hạn cho phép còn nhiều hạn chế.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) thông tin, các loài cá nằm trong 12 nghề cá của Việt Nam bị Mỹ đánh giá không tương đương hiện đang có giá trị xuất khẩu ước khoảng 511 triệu USD, chiếm 24% tỷ trọng xuất khẩu thủy sản vào Mỹ, trong đó, riêng cá ngừ 387 triệu USD.

Vùng ngọt hóa Gò Công ở tỉnh Đồng Tháp nông dân đang trồng rau kiểu gì mà cắt bán hút hàng, thu lãi gấp 7 lần lúa?

"12 nghề cá bị liệt kê không tương đương đều là những sản phẩm chủ lực của thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Nếu từ nay đến 1/1/2026, chúng ta không có các giải pháp kịp thời để nộp lại thông tin mới liên quan đến các nghề cá bị từ chối sau ngày 1/1/2026 để được xem xét lại thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành thủy sản Việt Nam", ông Nam nói.

Trước thực tế trên, tại cuộc họp, ông Lê Trần Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã đề xuất 12 giải pháp.

Thứ nhất, thuê tư vấn rà soát các văn bản, chính sách, quy định liên quan đến bảo vệ, bảo tồn các loài thú biển phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết thực hiện và tính hiệu quả theo yêu cầu của Luật bảo vệ thú biển của Mỹ.

Thứ hai, xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong việc cứu hộ, lưu giữ mẫu vật các loài thú biển.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch tuần tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác, mua, bán, vận chuyển, chế biến nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến các loài thú biển.

Cá ngừ được ngư dân tỉnh Khánh Hòa đánh bắt, đưa về cảng. Ảnh: Hải Lăng

Thứ tư, điều tra, đánh giá hiện trạng quần thể các loài, nhóm loài thú biển.

Thứ năm, triển khai hoạt động giám sát khai thác thủy sản trên tàu cá.

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao quà cho người dân theo Nghị quyết số 263 của Chính phủ

Thứ sáu, xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật khai thác an toàn với thú biển trong các nghề khai thác thủy sản.

Thứ bảy, tổ chức đánh giá hiệu quả các biện pháp, công nghệ đang được áp dụng để giảm thiểu khai thác không chủ ý các loài thú biển.

Thứ tám, vận hành mạng lưới cứu hộ các loài thú biển ở Việt Nam.

Thứ chín, xây dựng tài liệu kỹ thuật về điều tra, nghiên cứu, nhận dạng và cứu hộ các loài thú biển.

Thứ mười, triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và năng lực thực thi cho các bên liên quan về bảo tồn và quản lý các loài thú biển.

Mười một, tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ giám sát viên hoạt động trên tàu cá.

Mười hai, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình thường niên theo dõi, giám sát, đánh giá quần thể các loài/nhóm loài thú biển ở Việt Nam.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ để đến ngày 1/1/2026, Việt Nam "có đầy đủ hồ sơ thể nộp để phía Mỹ đánh giá lại". Ảnh: Minh Ngọc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhất trí với 12 giải pháp trên được đưa ra. Đồng thời, đề nghị các đơn vị có liên quan phải hành động với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất, triển khai đồng bộ các giải pháp... trên cơ sở đó, rà soát các nhiệm vụ, công việc. "Việc nào đã hoàn thành, làm tốt phải nêu rõ, việc nào chưa hoàn thiện phải gấp rút hoàn thành", ông yêu cầu.

Từ đó, hoàn thiện báo cáo để đến ngày 1/1/2026, Việt Nam "có đầy đủ hồ sơ thể nộp để phía Mỹ đánh giá lại".

Thứ trưởng yêu cầu Vụ Hợp tác quốc tế tích cực, chủ động phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan để cùng hành động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra từ nay đến 1/1/2026.

Đạo Luật bảo vệ thú biển (MMPA) được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1972, nhằm bảo vệ các loài động vật có vú sống ở môi trường biển khỏi nguy cơ bị suy giảm hoặc tuyệt chủng do hoạt động đánh bắt của con người.

MMPA quy định tất cả các quốc gia xuất khẩu thủy sản vào Mỹ phải triển khai các biện pháp bảo vệ thú biển tương đương với biện pháp của Mỹ nhằm giảm thiểu tình trạng đánh bắt ngẫu nhiên trong khai thác thủy sản. Theo đó, các quốc gia khai thác và xuất khẩu thủy sản phải chứng minh nghề cá của mình duy trì hệ thống giám sát, báo cáo và các biện pháp bảo vệ thú biển ở mức tương đương với Mỹ. Nếu không đáp ứng được yêu cầu thì sản phẩm thủy sản khai thác thủy sản từ nghề cá đó sẽ bị cấm nhập khẩu.

Để đáp ứng các yêu cầu từ phía Mỹ, từ năm 2019 đến nay, Việt Nam đã triển khai nhiều nội dung như: cung cấp thông tin nghề cá Việt Nam theo đề nghị của NOAA; nộp báo cáo đánh giá tương đương và cập nhật bổ sung thông tin theo yêu cầu (lần 1 năm 2019, lần 2 năm 2021, lần 3 năm 2022, lần 4 năm 2025); sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo tồn các loài thú biển trong các văn bản quy phạm pháp luật;

Tham mưu ban hành kế hoạch quản lý và bảo tồn các loài thú biển giai đoạn 2024-2028; kế hoạch giảm thiểu khai thác không chủ ý loài thú biển tại Việt Nam; chương trình giám sát viên trên tàu cá hàng năm; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ các loài thú biển cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tham khảo thêm

Cá ngừ, cá kiếm, mực, cua... Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể xuất khẩu vào Mỹ

Cá ngừ, cá kiếm, mực, cua... Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể xuất khẩu vào Mỹ

Thủy sản Việt Nam và loạt cách tiếp cận mới để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, chú trọng hơn thị trường nội địa

Thủy sản Việt Nam và loạt cách tiếp cận mới để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, chú trọng hơn thị trường nội địa

Mục tiêu 65 tỷ USD xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 trước phép thử khắc nghiệt từ thị trường lớn nhất thế giới

Mục tiêu 65 tỷ USD xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 trước phép thử khắc nghiệt từ thị trường lớn nhất thế giới

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Ông Đỗ Duy Phong cùng 5 nông dân khác nuôi ốc bươu đen (nuôi ốc nhồi) ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk). Các hộ đã góp vốn, thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen với tổng diện tích khoảng 5.000m2. Hiện với giá bán ốc từ 70.000-80.000 đồng/kg (kích cỡ 30-40 con/kg), đem lại nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng/hộ/năm.

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Nhà nông
Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Xuất hiện cây cảnh được định giá 3 tỷ đồng tại sự kiện trưng bày sinh vật cảnh của một phường ở Tuyên Quang

Nhà nông
Xuất hiện cây cảnh được định giá 3 tỷ đồng tại sự kiện trưng bày sinh vật cảnh của một phường ở Tuyên Quang

Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày "thùm thụp" khắp núi rừng

Nhà nông
Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày 'thùm thụp' khắp núi rừng

Chỉ là trồng chuối tiêu xanh, anh nông dân Hòa Bình làm kiểu gì mà bán tiện lợi, tiền thu đều tay?

Nhà nông
Chỉ là trồng chuối tiêu xanh, anh nông dân Hòa Bình làm kiểu gì mà bán tiện lợi, tiền thu đều tay?

Đọc thêm

AFC khen ngợi màn trình diễn của Viktor Lê
Thể thao

AFC khen ngợi màn trình diễn của Viktor Lê

Thể thao

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á mới đây đã dành lời ngợi khen với tiền vệ Viktor Lê sau những gì đã thể hiện trước U23 Bangladesh.

Quảng Ngãi mời đầu tư khu dân cư 10,3 ha, vốn gần 150 tỷ đồng
Nhà đất

Quảng Ngãi mời đầu tư khu dân cư 10,3 ha, vốn gần 150 tỷ đồng

Nhà đất

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thông báo mời thầu dự án khu dân cư Đập Ban. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị mới tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Xây dựng đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập khi mua nhà ở xã hội
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập khi mua nhà ở xã hội

Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất sửa nghị định 100, giao công an cấp xã xác nhận thu nhập mua nhà ở xã hội thay UBND, đồng thời hạ lãi suất vay còn 5,4%/năm để tăng khả năng tiếp cận.

Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây
Nhà nông

Cổ vật, hiện vật cổ phát lộ qua 3 lần khai quật một di tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều như thế này đây

Nhà nông

Tiến sỹ Cao Thu Nga, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử-Văn hóa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây là di tích quan trọng để lấp đầy khoảng trống lịch sử tiền sử Bà Rịa-Vũng Tàu.

Gia Lai tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội Long Vân 1 có vốn hơn nghìn tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội Long Vân 1 có vốn hơn nghìn tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội Long Vân 1 hơn 2 ha tại phường Quy Nhơn Bắc, gồm 1.265 căn hộ, dự kiến triển khai từ quý 4/2025 đến 2029, giá bán tối đa 14 triệu đồng/m2.

1 cây cảnh này 'chất' hơn 10 chậu lan chi, 'Rolls-Royce' trong giới thực vật, mang rừng nhiệt đới về nhà
Gia đình

1 cây cảnh này "chất" hơn 10 chậu lan chi, "Rolls-Royce" trong giới thực vật, mang rừng nhiệt đới về nhà

Gia đình

Cây cảnh giống như "Rolls-Royce" trong giới thực vật này, trông giống như cây dừa, mang lại cho bạn cảm giác như đang ở trong khu rừng nhiệt đới mát rượi.

Anh tiết lộ một kịch bản cho phép Ukraine tránh được thất bại
Thế giới

Anh tiết lộ một kịch bản cho phép Ukraine tránh được thất bại

Thế giới

Kịch bản tạm thời đóng băng xung đột Ukraine theo mô hình Hàn Quốc có thể giúp Kiev giành lại các vùng lãnh thổ đã mất trong tương lai, tờ báo Anh The Telegraph đưa tin.

Thép xanh Nam Định đón HLV từ Brazil
Thể thao

Thép xanh Nam Định đón HLV từ Brazil

Thể thao

Fanpage chính thức của Thép xanh Nam Định vừa thông báo về việc đội bóng thành Nam đã tuyển mộ thành công chuyên gia vật lý trị liệu người Brazil - Dilson Neto. Ông Dilson Neto chính là người đã tham gia điều trị, hỗ trợ hồi phục cho Nguyễn Xuân Son tại Brazil thời gian qua.

Dạy nghề để thoát nghèo: Giáo dục nghề nghiệp là cách làm căn cơ và bền vững (Bài cuối)
Xã hội

Dạy nghề để thoát nghèo: Giáo dục nghề nghiệp là cách làm căn cơ và bền vững (Bài cuối)

Xã hội

Giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững ở Việt Nam. Trong những năm qua, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần vào thành tựu giảm nghèo của đất nước.

Ở Lào Cai có ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á, đó làng nào vậy?
Nhà nông

Ở Lào Cai có ngôi làng trên mây đẹp nhất châu Á, đó làng nào vậy?

Nhà nông

Bước vào đầu tháng 8 hằng năm, khi những tia nắng hè chiếu rọi khắp núi rừng Lào Cai, cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang ở xã Tả Van, tỉnh Lào Cai-trước đây xã Tả Van thuộc thị xã Sa Pa (có bản Tả Van, một trong sáu “làng trên mây” đẹp nhất châu Á) khoác lên mình màu xanh tươi mới, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước tới thưởng ngoạn.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tố ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam; chồng dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi đi đầu thú
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tố ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam; chồng dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi đi đầu thú

Pháp luật

Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam và em ruột bị truy tố tội buôn lậu và trốn thuế; chồng dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi đi đầu thú; nữ TikToker 23 tuổi ở TP.HCM nhảy lầu tự tử khi đang livestream... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ít nhất 15 người chết sau vụ tai nạn xe điện nổi tiếng thế giới ở Lisbon
Thế giới

Ít nhất 15 người chết sau vụ tai nạn xe điện nổi tiếng thế giới ở Lisbon

Thế giới

Người phát ngôn của dịch vụ y tế khẩn cấp cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương khi một toa tàu trên tuyến đường sắt leo núi Gloria ở Lisbon bị trật bánh và rơi xuống vào thứ Tư.

Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào vận hành điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 từ năm 2030-2035
Kinh tế

Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào vận hành điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 từ năm 2030-2035

Kinh tế

Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương triển khai xây dựng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2, sớm đưa vào vận hành trong giai đoạn 203-2035.

Quy định mới về ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực từ 1/9
Bạn đọc

Quy định mới về ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực từ 1/9

Bạn đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 205/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2025, với nhiều điểm mới nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào phát triển doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ toàn diện về pháp lý, thị trường, môi trường.

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Dầu thô 'bay' gần 2 USD/thùng, xăng dầu trong nước “nín thở” trước phiên điều chỉnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 4/9: Dầu thô "bay" gần 2 USD/thùng, xăng dầu trong nước “nín thở” trước phiên điều chỉnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 4/9, thị trường dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc kỷ lục sau hai phiên tăng mạnh, rạng sáng nay giá dầu thô đồng loạt lao dốc không phanh.

Vùng ngọt hóa Gò Công ở tỉnh Đồng Tháp nông dân đang trồng rau kiểu gì mà cắt bán hút hàng, thu lãi gấp 7 lần lúa?
Nhà nông

Vùng ngọt hóa Gò Công ở tỉnh Đồng Tháp nông dân đang trồng rau kiểu gì mà cắt bán hút hàng, thu lãi gấp 7 lần lúa?

Nhà nông

Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, trồng rau màu thích ứng biến đổi khí hậu vùng ngọt hóa Gò Công (trước sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, vùng đất Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang) lợi nhuận cao gấp 2 đến 7 lần so với trồng lúa, tùy theo loại rau màu.

Xã Hưng Long, TPHCM chọn chuyển đổi số để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp
Nhà nông

Xã Hưng Long, TPHCM chọn chuyển đổi số để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Nhà nông

Xã Hưng Long, TPHCM - sáp nhập các xã Đa Phước, Qui Đức và Hưng Long, huyện Bình Chánh cũ - lựa chọn chuyển đổi số là cách làm tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản quê hương.

Tình trạng đáng lo ngại của Phước Sang
Văn hóa - Giải trí

Tình trạng đáng lo ngại của Phước Sang

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Phước Sang: "Sức khỏe giảm sút, trí nhớ không còn".

Trồng lúa sạch ở Tây Ninh là trồng kiểu gì mà khiến nông dân khỏe, đất cũng 'khỏe', tăng độ phì nhiêu?
Nhà nông

Trồng lúa sạch ở Tây Ninh là trồng kiểu gì mà khiến nông dân khỏe, đất cũng "khỏe", tăng độ phì nhiêu?

Nhà nông

Trồng lúa sạch ở Tây Ninh đang lan tỏa khi nhiều nông dân mạnh dạn áp dụng mô hình VietGAP và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Kiểu trồng lúa mới này giúp tăng năng suất, nâng cao lợi nhuận và giảm hẳn tình trạng ô nhiễm, nông dân khỏe, đất cũng "khỏe", tăng độ phì nhiêu...

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao quà cho người dân theo Nghị quyết số 263 của Chính phủ
Nhà nông

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao quà cho người dân theo Nghị quyết số 263 của Chính phủ

Nhà nông

Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức trao quà cho người dân nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ.

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục dịp Khai giảng năm học 2025-2026 nhắc về ngày khai trường đầu tiên
Xã hội

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục dịp Khai giảng năm học 2025-2026 nhắc về ngày khai trường đầu tiên

Xã hội

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học 2025-2026 đã nhắc đến 80 năm trước - Bác Hồ đã gửi bức thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên khi nước ta vừa mới giành được độc lập.

Bộ Chính trị cho ý kiến về văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh
Tin tức

Bộ Chính trị cho ý kiến về văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh

Tin tức

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ của 2 tỉnh An Giang và Lâm Đồng, giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 2 tỉnh tiếp thu kết luận của Tổ Công tác Bộ Chính trị và ý kiến các cơ quan để hoàn chỉnh văn kiện và phương án nhân sự Đại hội.

Cựu Tổng thống Ba Lan tiết lộ sự thật khó chịu về ông Zelensky
Thế giới

Cựu Tổng thống Ba Lan tiết lộ sự thật khó chịu về ông Zelensky

Thế giới

Cựu Tổng thống Cộng hòa Andrzej Duda cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky có ý định kéo Ba Lan vào một cuộc xung đột quân sự với Nga, những lời của ông được tờ Do Rzeczy trích dẫn.

Một người dân bị sét đánh tử vong trên cánh đồng ở tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Một người dân bị sét đánh tử vong trên cánh đồng ở tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Chiều 3/9, thông tin từ UBND xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng(huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn kéo dài kèm sấm sét khiến một người tử vong.

Xem phim mà tôi thẫn thờ: Nếu ngày ấy gạt đi lời khuyên của chồng thì không biết tương lai của con trai sẽ ra sao?
Gia đình

Xem phim mà tôi thẫn thờ: Nếu ngày ấy gạt đi lời khuyên của chồng thì không biết tương lai của con trai sẽ ra sao?

Gia đình

Ai cũng có thể thay đổi theo hướng tốt hơn!

Vợ của Lý Thường Kiệt là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vợ của Lý Thường Kiệt là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ban đầu Ngô Tuấn (Lý Thường Kiệt) chỉ là một thái giám làm việc lặt vặt hầu cận bên vua, nhưng với tài năng, ông đã lập được nhiều công lao, nhanh chóng chiếm được cảm tình trong hoàng tộc nhà Lý. Vì thế mà vua nhà Lý quyết định đổi ông từ họ “Ngô” sang họ “Lý” (tức mang họ của Vua) với tên gọi là Thường Kiệt.

HLV Kim Sang-sik khen ngợi cầu thủ nào sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik khen ngợi cầu thủ nào sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho Nguyễn Thanh Nhàn, nhưng muốn U23 Việt Nam cải thiện lối chơi sau chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh.

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này, lạc quan, có tầm nhìn xa, mở ra phước lành, hậu vận viên mãn, hạnh phúc
Gia đình

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này, lạc quan, có tầm nhìn xa, mở ra phước lành, hậu vận viên mãn, hạnh phúc

Gia đình

Người sinh vào 6 ngày Âm lịch này thường lạc quan, suy nghĩ tích cực, có tầm nhìn xa. Sau tuổi 40, nhờ nỗ lực không ngừng, họ sẽ có tài chính ổn định.

Nhà quay phim tại đại lễ A80 Lê Bảo Hân: 'Chưa bao giờ tôi chịu áp lực kinh khủng như vậy'
Văn hóa - Giải trí

Nhà quay phim tại đại lễ A80 Lê Bảo Hân: "Chưa bao giờ tôi chịu áp lực kinh khủng như vậy"

Văn hóa - Giải trí

Nhà quay phim Lê Bảo Hân lần đầu chia sẻ trên trang cá nhân về lời mời tham gia đại lễ A80 từ VTV.

“Sâm thử” - Món chuột bao tử sống giúp Từ Hi Thái hậu sung sức chuyện... 'giường chiếu'
Đông Tây - Kim Cổ

“Sâm thử” - Món chuột bao tử sống giúp Từ Hi Thái hậu sung sức chuyện... "giường chiếu"

Đông Tây - Kim Cổ

Từ chuột có thể chế biến ra nhiều món đặc sản, nhưng “chuột bao tử” trong bữa tiệc nổi tiếng của Từ Hi Thái hậu là món ăn độc nhất vô nhị từng thấy trên thế giới xưa nay. Nó được chế biến hết sức cầu kỳ.

Tin đọc nhiều

1

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

2

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

3

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

4

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

5

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80