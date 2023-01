Ngắm nhìn 15 mỹ nhân đẹp nhất thế giới, có 2 người của BlackPink

1. Seo Ye Ji (SN 1990) là nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc. Cô tham gia nhiều phim truyền hình như Diary of a Night Watchman (2014), Last (2015), Moorim School: Saga of the Brave (2016), Save Me (2017), Lawless Lawyer (2018). Tuy nhiên, phải đến It’s Okay to Not Be Okay (2020), cô mới trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á. Tuy nhiên, không lâu sau đó cô vướng bê bối thao túng bạn trai - nam diễn viên Kim Jung Hyun, khiến sự nghiệp vừa khởi sắc lại rơi vào khủng hoảng. Năm 2022, cô tái xuất với vai nữ chính trong phim đề tài báo thù 19+ Thiên nga bóng đêm.