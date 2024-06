Ngắm chiếc xe hộ tống an toàn bậc nhất của Tổng thống Nga tại Hà Nội

Aurus Senat có kích cỡ vượt trội. Bản limousine có chiều dài 6.630 mm, trục cơ sở dài 4.300 mm, hơn hẳn so với những siêu xe nổi tiếng dài như Rolls-Royce Phantom (dài 5.982 mm), Bentley Mulsanne (dài 5.575 mm) và thậm chí dài hơn hẳn 1m so với chiếc xe The Beast của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Aurus Senat lại có trọng lượng nhẹ hơn, chỉ 6,5 tấn.