Theo dự báo của “YouNet e-Commerce Intelligence 2025” mới đây, Thương mại điện tử trở thành hướng đi mới cho ngành Điện máy, Công nghệ và Viễn thông với tiềm năng doanh thu thị trường lên đến 70.000 tỷ đồng vào 2025.

Trước đó năm 2024, doanh thu ngành Điện máy, Công nghệ và Viễn thông từ 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop chiếm đến 15% tổng doanh thu toàn ngành, tăng trưởng đến 41% so với 2023.

YouNet ECI dự báo 2025, ngành hàng điện tử điện máy có tiềm năng đạt đến 70.000 tỷ đồng tổng doanh thu trên các sàn TMĐT.

Nhóm sản phẩm Điều hoà có tốc độ tăng trưởng 76%, nhóm TV, thủ lạnh, máy giặt tăng 70%, kế tiếp là các sản phẩm Điện gia dụng nhỏ như robot hút bụi, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí... với mức tăng 58%.

Trong quý I/2025, tổng doanh thu của gian hàng mall Thế Giới Di Động Official trên sàn Shopee đã cán mức đạt 27,3 tỷ đồng, tăng 144% so với quý IV/2024. Gian hàng Điện Máy Xanh Official cũng tăng doanh thu 97% trên sàn Shopee trong quý I/2025 so với quý trước.

Thị trường công nghệ - viễn thông có vẻ "kén" khách hơn vì suy thoái kinh tế, nhu cầu người tiêu dùng giảm. Năm 2024, mức tiêu thụ điện thoại thông minh khoảng 14-15 triệu máy, giảm nhẹ so với năm 2023.

Việt Nam đang phủ sóng 5G thử nghiệm tại hơn 20 tỉnh/thành nhưng tốc độ thương mại hoá còn chậm.

Theo dự báo trong giai đoạn 2025-2027, tăng trưởng sẽ chủ yếu nhờ sản phẩm AIoT, smart home, thiết bị năng lượng thấp. Trong khi kênh bán lẻ điện máy sẽ phải chuyển đổi số, phát triển đa kênh để giữ chân khách hàng. Viễn thông cần hướng đến dịch vụ cloud, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng và dịch vụ số doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong bối cảnh người tiêu dùng số thắt chặt chi tiêu, hay sự cạnh tranh gay gắt giữa chuỗi truyền thông và sàn thương mại điện tử, ngành bán lẻ điện máy và công nghệ - viễn thông cần nhiều điều hơn là giá tốt.

Chuyên gia thương mại điện tử Dương Ngô Anh nói với PV Dân Việt: "Nhóm người tiêu dùng số ngày càng có yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Một trong những yếu tố quan trọng giúp các nhà bán lẻ chinh phục khách hàng không hẳn nằm ở giá tốt mà phải là chính sách bảo hành rõ ràng, phương thức thanh toán thuận tiện".

Các nhà bán lẻ điện máy, công nghệ - viễn thông cần nhiều hơn giá tốt.

Theo ông Dương Ngô Anh, câu chuyện của nhà bán lẻ phải làm tốt song song hai việc: Vừa tư vấn về kĩ thuật, chính sách bảo hành, thanh toán linh hoạt, thậm chí phương thức giao hàng tận tình mà phải vừa có quá trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số, tư vấn cách bảo quản, bảo dưỡng hay nhắc lịch bảo trì thiết bị.

"Các nhà bán lẻ đầu tư trên sàn thương mại điện tử cần có chiến lược lâu dài, bền vững để mang lại hiệu quả kinh doanh và cũng nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh cuộc đua hết sức khắc nghiệt", ông Dương Ngô Anh nhấn mạnh.

Những năm gần đây, thị trường Điện máy liên tục chứng kiến bước đi “cải tổ” mạnh mẽ của các nhà bán lẻ lớn như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, FPT Shop, Nguyễn Kim... khi đồng loạt cắt giảm hàng trăm cửa hàng offline hoạt động kém hiệu quả trong năm 2024 nhằm tối ưu hệ thống bán lẻ.