Bước chân vào nhà, hiện lên trong tôi là ánh mắt e dè, ngại ngùng của phụ nữ người Mông tên Thào Thị May. Phải đến khi ngồi chơi và trò chuyện một lúc, chị Thào Thị May mới cởi mở hơn và kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của đồng bào người Mông nơi đây. Chị Thào Thị May chia sẻ: “Hàng ngày đi rẫy làm nương từ sáng sớm tới tối mới về, hôm nay có cơm, rau rừng ăn là may lắm rồi. Những hôm không có phải ăn ngô, sắn, măng rừng thay cơm”.