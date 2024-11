Người dân đánh võng, phớt lờ biển cấm đi vào đường đê sụt lún nguy hiểm ở Hà Nội

Do ảnh hưởng của mưa bão trong thời gian vừa qua, tuyến đê Yên Nghĩa (còn gọi là đê tả sông Đáy thuộc quận Hà Đông) xuất hiện 3 điểm sụt lún, có nguy cơ mất an toàn giao thông. Cơ quan chức năng đã cắm biển cấm từ xa để đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân.