Giải có sự tham dự của 280 vận động viên nam và 170 vận động viên nữ đến từ 23 đội thuyền đua của 13 đơn vị gồm: các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang; các đội Minh An (thành phố Hội An), Điện An (thị xã Điện Bàn), Duy Tân và Duy Vinh (huyện Duy Xuyên), Lạc Câu (huyện Thăng Bình), Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).