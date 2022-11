Sáng ngày 2/11, ghi nhận của PV báo Dân Việt, hàng chục hộ dân cồn Nhất Trí, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) phải dùng những bao cát để và những cây gỗ để chằng chống, sửa chữa nhà cửa trước những đợt sóng dữ làm hư hỏng vừa qua. Ông Nguyễn Văn Trung (tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, Nha Trang) cho biết: "Trong 3 ngày nay, sóng lớn liên tục đánh vào khu vực này làm hư hỏng ngôi nhà của tôi và nhà con gái thiệt hại khá nặng, ước thiệt hại khoảng trên 1 tỷ đồng". Theo ông Trung, riêng tối 1/11 và rạng sáng ngày 2/11 sóng cao đến 4 - 5 m ập vào kéo luôn bức tường và ngôi nhà. Gia đình quá lo lắng nên di chuyển nơi khác để ở.

Bà Phạm Thị Mẫn (65 tuổi, tổ 6 Hà Ra) cho hay, sóng quá dữ nên người dân chúng tôi nươm nớp lo âu, bởi nơi đây có nhiều trẻ em và người lớn tuổi. Sáng 2/11, người dân phải tranh thủ lấy cát và dùng cây gỗ, đá để che chống tạm bợ. Trong ảnh, người dân lấy cát để cho vào bao làm bờ đê.

Bà Mẫn cho biết thêm, sóng quá khủng khiếp màu trắng xóa, đập mạnh vào tường phủ lên mái, tràn vào nhà thời gian kéo dài từ 20 - 24h đêm. Trong ảnh, các thanh niên trong xóm sửa chữa và làm khu vực nguy cơ sạt lở.

Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước, địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các hộ dân bị thiệt hại tài sản do bị sóng biển đánh hư hỏng, đồng thời vận động người dân đến nhà người thân ở để đảm bảo an toàn. Khu vực này có khoảng 40 hộ bị ảnh hưởng do sóng đánh, triều cường xâm thực.