Nhĩ Tình trong "Diên Hy công lược" là ai và có quan hệ thế nào với Càn Long?

Phim cung đấu được yêu thích bởi những âm mưu đấu đá, tranh giành giữa các cung nữ, phi tử trong chốn hậu cung. Cao thủ so chiêu, chiêu nào cũng là đòn chí mạng, chỉ cần lơ là một chút thôi sẽ bị kẻ khác trèo lên đầu lên cổ mình ngay. Bộ phim cung đấu “Diên Hy công lược” một lần nữa khiến khán giả cảm nhận được sức hút của phim cung đấu, ở bất cứ nơi đâu cũng đều bắt gặp khán giả đang xem phim hay bàn luận về tình tiết bộ phim.

Dàn diễn viên của bộ phim "Diên Hy công lược"

Trong bộ phim này, nhân vật Nhĩ Tình vô cùng quan trọng. Cô là cung nữ được Phú Sát Hoàng Hậu rất tin tưởng và sủng ái, có ngoại hình xinh đẹp, bề ngoài trông rất đơn thuần, ngây thơ nhưng thực ra lại rất tâm cơ, mưu mô. Có đãi ngộ tốt trong đám cung nữ, hơn nữa còn có Hoàng Hậu chống lưng, thế nhưng điều này vẫn chưa khiến cô thỏa mãn, còn muốn vươn lên vị trí cao hơn nữa, quyết trở thành người phụ nữ của hoàng đế.

Phó Hằng yêu Anh Lạc sâu đậm, có nằm mơ cũng muốn được ở bên nàng, nhưng vì anh rể Càn Long lại có ý với Anh Lạc, chỉ đành ngậm ngùi chôn vùi tấm chân tình này vào sâu trong đáy lòng. Sau này, Nhĩ Tình gả cho Phó Hằng, tuy có sự chênh lệch với phi tần của vua, nhưng cô ta đã bám được vào cây đại thụ như đại gia tộc Phú Sát, thân phận và địa vị bỗng chốc thăng cấp vượt bậc, có thể gọi là chuột sa chĩnh gạo.

Mặc cho Nhĩ Tình làm đủ cách lấy lòng, Phó Hằng vẫn chẳng hề có chút thiện cảm nào với nàng ta chứ không cần nói gì tới tình yêu. Nhưng nếu như đã lấy nàng ta về, có thích hay không cũng đành phải chấp nhận. Trong lịch sử thực tế, Phó Hằng là nhân vật có thật, không khác nhiều so với nhân vật trong “Diên Hy công lược”, còn Nhĩ Tình có phải là nhân vật trong lịch sử hay không? Nàng ta có quan hệ như thế nào với Càn Long?

Lật giở sách sử không hề thấy có ghi chép về nhân vật Nhĩ Tình, nhưng lại tìm thấy nhân vật nguyên gốc của nàng, tức vợ của Phó Hằng là Qua Nhĩ Giai Thị. Tuy những ghi chép về Qua Nhĩ Giai Thị rất ít, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Nhĩ Tình trong phim có xuất thân thấp kém, còn Qua Nhĩ Giai Thị trong lịch sử lại có xuất thân hiển hách, cũng không có sự tích nói về việc nàng từng làm cung nữ trong cung, vì sau khi trưởng thành đã được gả luôn cho Phó Hằng.

Cả hai tâm đầu ý hợp, môn đăng hộ đối, Phú Sát Hoàng Hậu cũng rất hài lòng về cô em dâu này, không những tặng trang sức châu báu cho nàng, mà còn thường xuyên khen ngợi nàng trước mặt Càn Long. Qua Nhĩ Giai Thị trời xinh ngoại hình xinh đẹp, từng cử chỉ nụ cười đều khiến người khác mê đắm, thậm chí còn có danh hiệu Mãn Châu đệ nhất mỹ nhân. Theo lẽ thường, Qua Nhĩ Giai Thị đáng lẽ nên ở nhà giúp chồng dạy con, sẽ chẳng có chút liên can gì với Càn Long cả, nhưng thực tế ra sao?

Phó Hằng không chỉ là em trai ruột của Hoàng Hậu, mà còn có năng lực xuất chúng, đương nhiên sẽ được anh rể Càn Long khen ngợi, tán thưởng. Vì vậy mà anh hơn 20 tuổi đã được bổ nhiệm làm Đại thần Tổng quản Nội vụ phủ, rất nhanh sau đó lại được cử tới Sơn Tây làm Tuần phủ, tốc độ thăng tiến còn nhanh hơn cả tên lửa. Chỉ với hơn 6 năm, Phó Hằng từ thị vệ lục phẩm ban đầu thăng chức thành một quan nhất phẩm, tốc độ thăng tiến như vậy thử hỏi có mấy ai được như chàng?

Bắt đầu từ năm 28 tuổi, Phó Hằng nhiều lần được cử tới chiến trường, Phú Sát Hoàng Hậu lo lắng em dâu Qua Nhĩ Giai Thị ở nhà một mình chán chường, thế nên đã đưa nàng vào cung chơi, từ đó Càn Long và Qua Nhĩ Giai Thị quen biết nhau, quan hệ của hai người dần trở nên khác biệt hơn.

Có tin đồn rằng, con trai Phúc Khang An mà Qua Nhĩ Giai Thị sinh ra không phải là con trai của Phó Hằng mà là con trai của Càn Long, vì thế Càn Long đã đón Phúc Khang An khi ấy tuổi còn nhỏ vào cung để nuôi dưỡng, đãi ngộ không khác gì so với các hoàng tử. Hơn nữa, Càn Long còn không gả công chúa cho Phúc Khang An cũng khiến người ta phải nghi ngờ.