Người dân Thủ đô co ro, đốt lửa sưởi ấm trong đêm rét đậm đầu tiên Người dân Thủ đô co ro, đốt lửa sưởi ấm trong đêm rét đậm chỉ 16 độ C

Nhiệt độ về đêm tại Hà Nội giảm sâu chỉ khoảng 16 độ C, khiến nhiều bạn trẻ, người lao động phải đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm trong đêm lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.