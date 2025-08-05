Nhiều căn nhà tại Dự án ổn định dân cư vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng đang bỏ hoang, lãng phí

Dự án Ổn định dân cư vùng biên giới bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực là dự án được thực hiện tại tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng mới). Vào năm 2012, 70 hộ dân M’nông được chính quyền địa phương đưa về dự án sinh sống, lao động sản xuất.

Từ năm 2012, 70 hộ dân người M’nông được chính quyền đưa về Dự án Ổn định dân cư vùng biên giới bon Bu Prăng 2 sinh sống, lao động sản xuất.

Vào thời điểm đó, được đưa về dự án, mỗi hộ dân sẽ được cấp 1 căn nhà cấp 4 diện tích 25m2, 1.000m2 đất ở và 2ha đất sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, các hộ dân sẽ được cấp cây giống mắc ca.

Tuy nhiên, từ khi đưa người dân về sinh sống cho đến nay, nhiều căn nhà tại dự án này đã bị xuống cấp, bỏ hoang, không có người ở gây nguy cơ lãng phí. Theo người dân địa phương, tình trạng trên xảy ra là vì xa trung tâm xã, người dân quen với nơi ở cũ, khó khăn về nước sinh hoạt, thiếu đất sản xuất… Vì thế, một số hộ dân đã quay trở lại nơi ở cũ để sinh sống.

Người dân bon Bu Prăng 2 sinh sống hơn 10 năm qua nhưng điều kiện vẫn còn khó khăn.

Trải qua hơn 10 năm sinh sống tại bon Bu Prăng 2, chị Thị Nhây cho biết, trước đây, tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại bon đã xảy ra khi người dân đến sinh sống được vài năm. Hiện nay, một số bể chứa nước tại bon đã bị phá bỏ hoặc sử dụng vào mục đích khác. Đặc biệt, có nhiều căn nhà đã xuống cấp, hư hỏng, để hoang.

Mặc dù có nhiều căn nhà bỏ hoang, xuống cấp nhưng vẫn có một số gia đình lại muốn được tiếp nhận, hỗ trợ để sử dụng những căn nhà đó. Theo người dân sinh sống tại đây, sau nhiều năm sinh sống, đã có nhà có con lấy vợ, lấy chồng, muốn ra ở riêng nên những căn nhà không có người ở là rất cần thiết đối với họ.

Một căn nhà bỏ hoang, xuống cấp tại bon Bu Prăng 2.

Chị Thị Nhao sống tại bon Bu Prăng 2 cho biết: “Gia đình tôi gồm 5 người sống tại bon Bu Prăng 2, gần nhà có một căn nhà bỏ hoang thuộc dự án từ rất lâu. Gia đình tôi đông con, lại khó khăn nên muốn mượn lại căn nhà để cải tạo, sửa chữa rồi sinh sống. Mong chính quyền địa phương rà soát, có chính sách hỗ trợ gia đình chúng tôi để có nơi ở ổn định”.

Trong khi đó, một công trình thiết yếu nữa là điểm y tế bon Bu Prăng 2 cũng bị bỏ hoang sau 15 năm xây dựng. Tại điểm y tế này, điều kiện xây dựng rất tốt nhưng luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài” gây lãng phí. Vì vậy, người dân cũng mong muốn chính quyền địa phương chuyển đổi công năng phù hợp, tránh gây lãng phí.

Điểm y tế bon Bu Prăng 2 luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài".

Ông Đoàn Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, dự án trên là chủ trương đúng đắn, mang lại nhiều kết quả tích cực cho người dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những tồn tại do nhiều nguyên nhân khác nhau. Sau khi vận hành chính quyền mới 2 cấp, địa phương đã có kế hoạch rà soát, thống kê cụ thể để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư và ổn định lâu dài đời sống của bà con.

“Chúng tôi đã đề nghị Ban tự quản bon thống kê những căn nhà ít sử dụng và không sử dụng… Sau khi làm việc trực tiếp với các hộ để lấy ý kiến, nguyện vọng, xã Quảng Trực sẽ đề xuất hướng xử lý phù hợp. Đối với những căn nhà không có người ở, chúng tôi sẽ xem xét đề xuất thu hồi để cấp cho những gia đình nhiều năm ở tại bon, đã tách khẩu nhưng chưa có đất ở”, ông Thuận thông tin.