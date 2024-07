Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn, đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn, đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn, đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn lần lượt vào kinh viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lê Hiếu.