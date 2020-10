NHỮNG HÌNH ẢNH XÚC ĐỘNG TẠI LỄ TANG 22 CHIẾN SĨ ĐOÀN 337 HY SINH

Tang lễ do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì, các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (nơi có quân nhân đưa về an táng) phối hợp tổ chức. Lễ viếng diễn ra từ 7h đến 10h; Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h. Sau đó, linh cữu các liệt sĩ sẽ được đưa về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình.