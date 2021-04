Những phim chiếu rạp khán giả không nên bỏ qua dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

"Trạng Tí": Siêu phẩm mới của "đả nữ màn ảnh Việt"

"Trạng Tí" hứa hẹn sẽ là bộ phim "bom tấn" Việt dành cho trẻ em dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Tiếp nối thành công của "Hai Phượng", Ngô Thanh Vân cho ra mắt bộ phim điện ảnh "Trạng Tí phiêu lưu ký" với chủ đề nhân văn là tài trí của trẻ em, lòng dũng cảm, về tình bạn…



Phim gợi cho khán giả nhiều sự tò mò nhờ cách xây dựng nhân vật. Kịch bản có sự học hỏi từ cách làm phim bom tấn Hollywood của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Bộ phim được dựa trên các nguyên mẫu nhân vật từ bộ truyện tranh "Thần đồng đất Việt".

"Trạng Tí phiêu lưu ký" kể về câu chuyện của cậu bé mồ côi cha tên Tí Sún cùng ba người bạn thân là Sửu Ẹo, Dần Béo và Cả Mẹo bỏ nhà đi tìm lời giải đáp bí ẩn về cha Tí. Vì đi trong lén lút, bộ tứ buộc phải đi rồi trở về ngay trong ngày. Tí - một câu bé thông minh hơn đám bạn cùng trang lứa nhiều phen giải cứu bạn bè thoát khỏi hiểm nguy. Chính vì tài năng hiếm có mà Tí bị bọn sơn tặc bắt cóc. Các bạn của Tí phải thay chúng thực hiện một âm mưu mà bốn đứa sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng.

Không chỉ hấp dẫn về kịch bản, chi phí đầu tư cho bộ phim này cũng là một con số "khủng" mà ít nhà làm phim nào dám "chịu chơi" đến vậy. Với chi phí sản xuất lên đến 43 tỷ đồng, "Trạng Tí phiêu lưu ký" được đầu tư nhiều nhất về mặt kỹ xảo với nhiều khung hình đặc sắc.

"Trạng Tí phiêu lưu ký" do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nhí như: Huỳnh Hữu Khang, Phan Bảo Tiên, Vương Hoàng Long, Trần Đức Anh... Tác phẩm được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 30/4.

"Thiên thần hộ mệnh": Phim kinh dị ám ảnh, đong đầy cảm xúc

"Thiên thần hộ mệnh" sẽ là phim kinh dị Việt đầu tiên của năm 2021.

Khán giả không còn lạ lẫm với thể loại giật gân pha yếu tố tâm linh, kinh dị của đạo diễn Victor Vũ qua "Scandal", "Người bất tử", "Giao lộ định mệnh" và "Quả tim máu". Với "Thiên thần hộ mệnh", Victor Vũ tiếp tục khai thác các chất liệu này nhưng câu chuyện được kể theo cách mới lạ và bất ngờ.



Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một cô ca sĩ đầy triển vọng bất ngờ tự kết liễu đời mình. Cái chết của cô đã mở ra tương lai cho một người bạn thân, với sự giúp đỡ của "thiên thần hộ mệnh". Dàn diễn viên chính trong phim bao gồm các diễn viên trẻ như: Trúc Anh, Salim, Amee và Samuel An.

Victor Vũ bật mí: "Tôi muốn kể một câu chuyện hấp dẫn và thách thức chính mình sau khi đã thăng hoa những cảm xúc rất đẹp cùng "Mắt biếc", "Thiên thần hộ mệnh" sẽ u tối, ám ảnh nhưng cũng đầy cảm xúc theo một cách khác".

Không chỉ nghiên cứu kỹ cách bố trí nơi "thỉnh ngải", Victor còn chuẩn bị tạo hình cụ thể của từng con búp bê Kumanthong - Luk Thep nhằm tái hiện chân thực quy trình "nhận con" giống như trên đất Thái.

Bộ phim sẽ mang đến những luồng không khí mới cho điện ảnh Việt Nam khi những ngôi sao trẻ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, cùng với đó là cái giá của sự nổi tiếng. "Thiên thần hộ mệnh" ra rạp vào ngày 30/4 và được dán nhãn cho khán giả trên 18 tuổi.

"Lật mặt: 48h": Mãn nhãn với những pha hành động

"Lật mặt: 48h" đang gặt hái thành công trong thời gian qua.

"Lật mặt: 48h" là bộ phim tiếp nối series "Lật mặt" được Lý Hải gây dựng nhiều năm qua. Phim làm rõ được thông điệp: Gia đình luôn là số 1.



Bộ phim xoay quanh nhân vật Hiền (Võ Thành Tâm) cùng con gái còn nhỏ, vợ mắc bệnh tim. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh chuyển nghề làm giao hàng nhưng vẫn dạy võ cho các em nhỏ.

Vì bị lừa mà gia đình Hiền lâm vào một hành trình rượt đuổi liên miên. Cuộc rượt đuổi giữa ông trùm A Dìn (Huỳnh Đông) và gia đình Hiền trải dài xuyên suốt bộ phim. Không còn cách nào khác, Hiền phải đưa vợ (Ốc Thanh Vân) cùng con gái chạy trốn khắp miền Tây sông nước trong mối nguy hiểm luôn bủa vây.

Trong các phần phim "Lật mặt", Lý Hải luôn cố gắng lồng ghép tình cảm gia đình để mang lại những khoảng lặng cảm xúc cho khán giả. Với "Lật mặt: 48h", đó là câu chuyện vợ chồng cùng nhau đồng cam cộng khổ và tình bạn thân thiết bất chấp hiểm nguy.

Khán giả được chứng kiến câu chuyện tình yêu bình dị nhưng nặng nghĩa tình của đôi vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn.

Với "Lật mặt 48h", Lý Hải cực kỳ "chịu chơi" khi đầu tư số tiền cực lớn để xây dựng các bối cảnh cho phim. Thậm chí, anh từng chia sẻ rằng anh còn xây dựng hẳn các dàn giáo, khu nhà sân thượng hay những ngôi nhà chỉ để… kéo đổ trong một vài cảnh quay.

Với kịch bản chuyển thể thú vị và bám sát vào những câu chuyện quen thuộc trong đời sống cùng dàn diễn viên chuyên nghiệp, "Lật mặt: 48h" nhanh chóng gây "sốt" phòng vé ngay từ nhừng ngày đầu ra rạp.

"Bố già": Phim gia đình chạm đến trái tim khán giả

"Bố giả" vẫn tiếp tục trụ rạp với sự quan tâm của đông đảo khán giả.

"Bố già" là câu chuyện thường nhật về một gia đình ở một xóm lao động nghèo với bộ tứ anh em Giàu, Sang, Phú, Quý. Ba Sang (Trấn Thành) cha đơn thân, một mình nuôi hai con Quắn và Bù Tọt.

Đứa con trai đầu hơn 20 tuổi tên Quắn (Tuấn Trần) có phần bốc đồng, còn Ba Sang là người cần kiệm. Ông hay bao đồng, thường can thiệp vào chuyện láng giềng và cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Riêng Quắn lại cho rằng, mỗi người có một cuộc sống riêng. Dù yêu thương nhau nhưng khoảng cách giữa các thế hệ đã dẫn đến những mâu thuẫn cha con nảy sinh.

Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, Tuấn Trần Ngân Chi, Lê Giang, Hoàng Mèo, La Thành, Lê Trang… "Bố già" tiếp tục thu hút đông đảo khán giả đến rạp khi khai thác đề tài được nhiều người quan tâm, đánh trúng thị hiếu khán giả.

Cũng ra mắt ngày 30/4 còn có phim hài giả tưởng "Chiến binh cuối cùng: Cội nguồn của quỷ" (The Last Warrior: Root Of Evil). Đây là phần 2 của phim "The Last Warrior" (2017), do Walt Disney Pictures CIS đồng sản xuất.