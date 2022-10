Những thành phố có thể bị nước nhấn chìm năm 2030

7. New Orleans (Hoa Kỳ): Vị trí đồng bằng sông ở nơi đây càng khiến New Orleans bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng và lũ lụt xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, hoạt động của con người như khoan dầu khí cũng khiến tình hình trở nên tệ hơn trong những năm tới. New Orleans tự hào với hệ thống đê nổi tiếng, đặc biệt là khu vực xung quanh hồ Maurepas ở phía bắc và hồ Salvador và hồ Little ở phía nam. Tuy nhiên, hiện nay, hơn một nửa bề rộng của thành phố đã thấp hơn mực nước biển. Vì vậy, giới chức lãnh đạo thành phố này cần theo dõi liên tục và đổi mới phương thức ứng phó với quá trình biến đổi khí hậu cũng như gia cố thêm hệ thống đê ngăn lũ để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: World Atlas.