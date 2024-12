Nhan sắc đời thường xinh đẹp đầy mê hoặc của nữ chính phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông)

Phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) có nữ chính là " Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024 "

Phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông/Khi chuông điện thoại reo) đang là bộ phim không chỉ nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo khán giả tại Hàn Quốc mà còn tạo nên "cơn sốt" ở một số quốc gia châu Á như: Việt Nam, Trung Quốc...

Theo công bố của Netflix, When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) đã leo lên Top 2 bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất tuần qua trên Netflix toàn cầu. Bộ phim vươn lên vị trí số 1 trong danh sách hàng tuần của bảng xếp hạng phim truyền hình tạo nhiều tiếng vang nhất, theo Good Data Corporation.

Chae Soo Bin đóng vai Hong Hee Joo - vợ của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) trong phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông). (Ảnh: MBC)

Ngoài hình tượng "tổng tài" Baek Sa Eon (do Yoo Yeon Seok đóng) điển trai, tài giỏi với bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, thành công của bộ phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) còn nhờ vào khả năng diễn xuất của nữ chính Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng). Trong phim, Hong Hee Joo thu hút người đối diện nhờ sở hữu vẻ đẹp mong manh, nhưng tính cách thật sự của cô nàng có phần bướng bỉnh, mạnh mẽ, khó đoán.

Trong phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông), Chae Soo Bin vào vai một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Hong Hee Joo. Vì nhân vật này giả vờ bị mất khả năng nói nên đòi hỏi nữ diễn viên Chae Soo Bin thể hiện được sự tinh tế qua diễn xuất bằng ánh mắt, biểu cảm gương mặt của mình.

Diễn xuất của Chae Soo Bin trong phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. (Ảnh: MBC)

Trước khi đóng nhân vật Hong Hee Joo trong phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông), Chae Soo Bin từng là gương mặt quen thuộc với khán giả trong nhiều bộ phim Hàn Quốc nhưng cô chưa thật sự có vai diễn nổi bật. Mỹ nhân sinh năm 1994 ra mắt trong bộ phim My dictator (Lãnh tụ của tôi) vào năm 2014. Sau đó, cô đảm nhận vai chính trong phim House of Bluebird và Sassy go go... Tuy nhiên, diễn xuất của Chae Soo Bin nhận về ý kiến trái chiều, thậm chí không ít khán giả nhận xét cô diễn "đơ cứng" trong nhiều tác phẩm.

Sự nghiệp của Chae Soo Bin khởi sắc khi cô đảm nhận vai Jo Ha Yeon trong tác phẩm cổ trang Love in the Moonlight (Mây họa ánh trăng) năm 2016. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Rebel: Thief Who Stole the People (Giai thoại về Hong Gil Do); I'm Not a Robot (Tôi không phải là Robot)...

Hình ảnh Chae Soobin khi vào vai Viola de Lesseps trong vở kịch "Shakespeare in Love" năm 2023. Được biết, "Shakespeare in Love" được chuyển thể từ bộ phim cùng tên phát hành năm 1998, lấy ý tưởng từ vở "Romeo và Juliet". (Ảnh: Instagram soobinms)

Năm 2024, Chae Soo Bin gây chú ý khi đã vượt qua nhiều diễn viên đình đám như: Song Hye Kyo, Park Bo Young, Kim Ji Won… giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng "Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024" của KingChoice, với sự tham gia bình chọn của hơn 500.000 khán giả.



Ngắm nhan sắc đời thường xinh đẹp đầy mê hoặc của Chae Soo Bin - nữ chính phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông):

Ngoài đời, Chae Soo Bin được người hâm mộ khen ngợi cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp như búp bê, trẻ trung hơn so với tuổi thật. (Ảnh: Instagram soobinms)

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, nữ diễn viên sinh năm 1994 không ngại thay đổi nhiều kiểu tóc khác nhau. (Ảnh: Instagram soobinms)

Phong cách thời trang trẻ trung ngoài đời của nữ chính phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông). (Ảnh: Instagram soobinms)

Trên trang cá nhân, Chae Soo Bin chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường giản dị. (Ảnh: Instagram soobinms)

Hiện tại, khán giả đang chờ đợi sự xuất hiện trở lại của Chae Soo Bin và dàn diễn viên phim When the phone rings (Khi điện thoại đổ chuông) sau khi bộ phim bị hoãn chiếu tập 5 và tập 6 (dự kiến lên sóng lần lượt vào tối 6/12 và tối 7/12). (Ảnh: MBC)



Trước đó, bộ phim đã phát sóng được 4 tập và đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý là cảnh cuối của phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) tập 4 đầy kịch tính khi nhân vật nam chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) có thể phát hiện ra một phần sự thật về vợ - Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) đang che giấu. (Ảnh: MBC)

Clip: Diễn xuất của Chae Soo Bin khi đóng vai Hong Hee Joo trong Phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông). (Nguồn clip: Instagram mbcdrama_now)