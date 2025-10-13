Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ hai, ngày 13/10/2025 14:12 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua, khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn

Hồ Thỏa-Lê Tập Thứ hai, ngày 13/10/2025 14:12 GMT+7
Sáng 13/10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, giai đoạn 2025-2030 đã khai mạc phiên chính thức. Đại hội có sự tham gia của hơn 500 đại biểu, trong đó có 100 điển hình tiên tiến được vinh danh. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo đại hội.
Tham dự đại hội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu IV; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: PV

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương và gần 400 điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh khai mạc đại hội. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phát huy truyền thống quê hương cách mạng để đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của hệ thống chính trị và nhân dân Hà Tĩnh. Đồng chí đề nghị đại biểu phát huy tinh thần cách mạng, trách nhiệm cao để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho phong trào thi đua giai đoạn tới.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại đại hội. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trong 5 năm qua; chúc mừng nỗ lực, sáng kiến của các tập thể, cá nhân điển hình.

Trong bối cảnh mới, đồng chí nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng, trở thành động lực thúc đẩy phát triển, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, xu thế mới, mang tính thực chất, thấm sâu vào đời sống xã hội. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời, ưu tiên lao động sản xuất ở lĩnh vực, địa bàn khó khăn; chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng quà của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Xuân Lứ và Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Hữu Đoái. Ảnh: PV

“Thi đua, khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn, đó là niềm tin, khát vọng, là niềm tự hào, là những giá trị tốt đẹp của vùng đất và con người Hà Tĩnh, tạo nên sức mạnh to lớn cho quá trình phát triển”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đất nước.

Biểu dương kết quả phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đoàn thể quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng, đặc biệt tư tưởng thi đua ái quốc của Bác Hồ; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, với vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại đại hội. Ảnh: PV

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thiết thực, gắn nhiệm vụ cụ thể, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa đoàn kết, sáng tạo. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng khen thưởng người lao động trực tiếp, năng lực đội ngũ làm công tác thi đua. Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các đại biểu điển hình tiếp tục nêu gương, làm nòng cốt; toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo để phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
Đại hội vinh danh 100 điển hình tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Trong khuôn khổ đại hội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân; đại hội vinh danh 100 điển hình tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2020-2025. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành, địa phương và tỉnh nhà.

