Ô tô, xe máy đổ dồn về Quốc lộ 6, xếp hàng cả km mới qua được cầu Mai Lĩnh

Mặc dù lực lượng chức năng như CSGT, Công an phường sở tại được huy động để đảm bảo an toàn, chống ùn tắc giao thông nhưng chỉ giải quyết được phần nào do lưu lượng phương tiện đổ về quá đông. Cảnh bon chen, không chịu xếp hàng để lưu thông theo sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng khiến giao thông hỗn loạn.