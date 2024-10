Quảng Nam: Thanh tra đột xuất 3 dự án bất động sản ở thị xã Điện Bàn

Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ làm việc trong 45 ngày về 3 dự án bất động sản

Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật của chủ đầu tư đối với 3 dự án: Khu dân cư số 1 phường Điện An do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thiện Vỹ làm chủ đầu tư. Dự án khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1) do CTCP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt làm chủ đầu tư. Dự án khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa do CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư.

Dự án khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1). Ảnh: Viết Niệm

Nội dung thanh tra nhằm làm rõ khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ đầu tư và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến dự án, nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật. Thời điểm thanh tra là từ khi các dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị, trong quá trình đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, cử người làm đầu mối là cán bộ có thẩm quyền làm việc trực tiếp với đoàn để cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để đoàn hoàn nhiệm vụ theo kế hoạch.

UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam báo cáo sơ bộ về 3 dự án

Theo báo cáo mới đây của UBND thị xã Điện Bàn, Dự án Khu dân cư số 1 đang vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng với phần diện tích còn lại. Nguyên nhân, hộ dân không thống nhất nhận tiền theo phương án được duyệt; đề nghị bố trí lại đất ở trong khi thu hồi đất nông nghiệp, phải bố trí bằng với diện tích đất thu hồi, đơn giá bồi thường đất ở và đất nông nghiệp thấp…

Trong khi đó, chủ đầu tư cũng không quan tâm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục gia hạn tiến độ và kế hoạch sử dụng đất.

Khu vực dự án khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa. Ảnh: Viết Niệm

Về Dự án Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1) vẫn còn nhiều trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án nhưng chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, có 4 trường hợp chưa công nhận các thủ tục về đất đai do vướng mắc các quy định nên chưa thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa tại phường Điện Ngọc, UBND thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các cơ quan, ban, ngành chức năng thực hiện một số thủ tục hồ sơ theo quy trình của công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với diện tích ảnh hưởng còn lại dự án. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ cơ sở pháp lý để hoàn thiện trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 7 hộ ảnh hưởng đất ở còn lại.