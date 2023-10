Quảng Ninh sẵn sàng cho đại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh

Vào tối nay (28/10), tại Quảng trưởng 30/10, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023). Ảnh: Phương Anh.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023) đã gần như hoàn tất. Theo đại diện Ban Tổ chức, Chương trình lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh có hệ thống sân khấu hiện đại và quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở địa phương. Ảnh: Phương Anh.

Khán đài được thiết kế 10.000 chỗ ngồi, bao gồm khán đài VIP 2.000 chỗ và khán đài phổ thông 8.000 chỗ ngồi phục vụ người dân, du khách. Ảnh: Phương Anh.



Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị đang được hoàn thành những khâu cuối cùng. Ảnh: Hoàng Thành.

Các nhà mạng đã lắp đặt bổ sung cột sóng di động xung quanh Quảng trường 30/10 để đảm bảo việc kết nối internet. Ảnh: Hoàng Thành. Tại lễ kỷ niệm sẽ có màn trống hội quy mô lớn nhất Việt Nam, được dàn dựng công phu với hơn 600 người, thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc. Ảnh: Hoàng Thành. Trước đó, ngay từ đầu tháng 10, khắp các tuyến đường trung tâm trên địa bàn tỉnh đều treo khẩu hiệu, áp phích, cờ, hoa rực rỡ chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My.

Sắc màu rực rỡ của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu... mừng Quảng Ninh tròn 60 năm tuổi hiện hữu trên khắp các tuyến đường, con phố. Ảnh: Bùi My. Cờ phướn tung bay trên cầu Bãi Cháy. Ảnh: Bùi My. Cầu Bài Thơ cũng rực rỡ cờ Đảng, cờ tổ quốc và cờ phướn. Ảnh: Bùi My.