Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sáng 5/8, thông tin từ ông L.Q.N cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã gửi giấy triệu tập ông liên quan đến việc ông "tố" cửa hàng của Công ty C.P. bán heo bệnh.

Ông L.Q.N. Ảnh: H.X

Trong giấy triệu tập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ nêu rõ, đúng 8 giờ 30 phút ngày 7/8, ông N. phải có mặt tại Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm việc, liên quan đến ông N.T.A tố giác ông có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Công ty C.P.

Tuy nhiên, ông N. đã có đơn đề nghị hoãn lịch triệu tập của cơ quan điều tra, với lý do đang trong tình trạng bệnh suy tim rất nặng và suy thận giai đoạn cuối.

"Do sức khỏe không đảm bảo quá trình đi lại và sinh hoạt khó khăn nên tôi không thể có mặt theo giấy triệu tập của quý cơ quan. Nếu quý cơ quan có câu hỏi gì tôi thành khẩn báo cáo và trả lời đúng sự thật”, ông N viết trong đơn đề nghị.

Liên quan đến vụ việc trên, cũng trong sáng 5/8, ông N cũng đã có đơn trình bày ý kiến gửi đến nhiều cơ quan chức năng.

Trong đơn, ông N muốn làm rõ ông N.T.A nói ông lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Công ty C.P. là xâm phạm lợi ích cụ thể gì. Vấn đề này, cá nhân ông N.T.A tự tố giác hay do Công ty C.P. ủy quyền cho ông.

Ông N nói thêm trong đơn, trước đây, bản thân ông đã có đơn trình báo gửi đến các cơ quan chức năng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra tại cửa hàng CP Freshop thuộc Công ty C.P. thời điểm 2022-2023.

Ông N cho biết thêm, trước đó ông đã trình báo rất nhiều lần cho lãnh đạo Công ty C.P. từ năm 2022, sau đó mới trình báo với cơ quan chức năng. Mục đích trình báo cơ quan chức năng để điều tra nhằm chấn chỉnh. Sau khi có kết luận điều tra của công an, ông đã không có ý kiến và nói gì đến Công ty C.P.

Cũng theo ông N, từ đơn trình báo của ông, 3 của hàng Freshop chi nhánh tại Sóc Trăng bị phát hiện có sai phạm và phạt 105 triệu đồng, việc đóng dấu kiểm dịch sai trên heo được phát hiện...

