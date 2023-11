Siêu đô thị ô nhiễm nhất thế giới lại chìm trong sương mù, khói bụi

Chất lượng không khí là mối quan tâm lớn đối với thủ đô của Ấn Độ, đặc biệt là trong mùa đông, khi thành phố này bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn và khiến người dân gặp nhiều nguy cơ sức khỏe khác nhau.

Theo cơ quan kiểm soát ô nhiễm Ấn Độ, đây là đợt ô nhiễm không khí tồi tệ nhất ở thủ đô kể từ năm 2020. Nguyên nhân là do việc sương mù hình thành tại thành phố này vào mỗi mùa đông khiến không khí giữ lại nhiều bụi hơn từ xây dựng, khí thải xe cộ và khói do đốt rơm rạ, gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Thủ đô của Ấn Độ là siêu đô thị ô nhiễm nhất thế giới. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Chicago vào đầu năm nay, mức độ ô nhiễm tại đây cao hơn 25 lần so với hướng dẫn của WHO. Nghiên cứu cảnh báo rằng cuộc sống của người dân có thể bị rút ngắn 12 năm do chất lượng không khí kém, nhận định Ấn Độ là quốc gia phải đối mặt với "gánh nặng sức khỏe lớn nhất" do ô nhiễm không khí do số lượng lớn người dân bị ảnh hưởng bởi nồng độ ô nhiễm bụi mịn cao.