Sơn La đem xoài nặng cả cân và nông sản đặc biệt đến với người dân Thủ đô

Tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Hà Nội năm 2022, do UBND tỉnh Sơn La đang diễn ra tại siêu thị Big C - Thăng Long (Hà Nội). Đây là những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP, Organic...

Video: Tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La. Sự kiện thu hút sự tham gia của 15 doanh nghiệp, hợp tác xã, với 24 gian hàng, chia thành các nhóm gồm nhóm sản phẩm quả tươi, nhóm rau củ quả, nhóm thực phẩm đã qua chế biến có nguồn gốc xuất xứ tại tỉnh Sơn La. Tại tuần lễ, người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận có thể mua các mặt hàng nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP, Organic gồm xoài, nhãn, bơ, ổi, chuối tây, bí ngô bao tử Mộc Châu, mướp hương Mộc Châu, susu baby Mộc Châu, bắp cải Mộc Châu… Riêng sản phẩm xoài, năm nay, sản lượng ước đạt khoảng 75.000 tấn, đứng thứ hai toàn quốc. Không chỉ lớn về diện tích, sản lượng mà chất lượng xoài Sơn La cũng ngày càng được khẳng định. Hiện toàn tỉnh có 99 vùng trồng xoài được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường các nước như Trung Quốc, Australia, Hoa Kỳ, New Zealand với diện tích trên 1.400 ha. Trung bình, mỗi quả xoài đều đạt trọng lượng hơn 1kg. Ông Nguyễn Văn Thanh (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sản phẩm xoài trồng trong nước nặng hơn 1kg/quả. Trên mỗi quả đều có dán tem truy xuất nguồn gốc nên tôi rất yên tâm khi mua hàng". Bên cạnh đó, các mặt hàng trái cây khác như bơ nếp ngọt Sơn La cũng được bán với giá 50.000 đồng/kg. Được biết, các sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La hiện đã tham gia vào chuỗi cung ứng lớn như Big C, Winmart, Hapro Mart; tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử và đã có 17 sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La xuất khẩu sang thị trường 21 nước. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn như bát, đũa, thìa, cốc, chén... làm bằng gỗ cũng thu hút người dân Thủ đô. Đây là những sản phẩm tiêu biểu được UBND tỉnh Sơn La cấp chứng nhận. Các sản phẩm dược liệu tăng sức đề kháng và hỗ trợ bổ phế, giảm ho, tiêu đờm, giảm đau rát họng... cũng được giới thiệu tới người dân Thủ đô. Người dân được trực tiếp thử các mặt hàng trước khi mua. Ông Phùng Mạnh Hiệp - Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Sơn La - cho biết, Tuần lễ Xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2022 tại siêu thị Big C – Thăng Long là cơ hội tốt đưa sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn của tỉnh vào thị trường Thủ đô từ đó kết nối với các thị trường trong nước và xuất khẩu; tạo đột phá trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Hà Nội sẽ kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 3/7. Nông dân Sơn La lộ bí quyết thu nhập cao từ nho Hạ Đen 30/06/2022 15:00

Sơn La: Mô hình trồng dứa Queen ở vùng cao mang lại hiệu quả kinh tế cao 29/06/2022 18:08

Ghép nhãn chín sớm lên nhãn cỏ, một nông dân Sơn La "trúng đậm" 19/06/2022 06:30 Chia sẻ