Sóng nhiệt tại Việt Nam nhìn từ vệ tinh

Dữ liệu ghi nhận tại Việt Nam lúc 13h ngày 23/4 (giờ địa phương) từ vệ tinh của Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung châu Âu (ECMWF) cho thấy nhiều khu vực có nhiệt độ cao hơn bình thường, trong khoảng 1,5-4,6 độ C, cá biệt có nơi nóng hơn 9,7 độ C so với trung bình. Ảnh: WeatherBell.