TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thi thể cháy đen trong ô tô bốc cháy; phát hiện cẳng chân người trôi trên sông

Phát hiện thi thể cháy đen trong ô tô bốc cháy tại khu đất trống

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/2 (tức 29 Tết), lực lượng Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ô tô bốc cháy, phát hiện một thi thể cháy đen trong xe.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm cả chiếc xe. Ảnh: CTV

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, tại khu vực bãi sản xuất bi ly tâm ngay ngã tư đường Võ Chí Công và ĐT 615, thuộc xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, người dân phát hiện xe ô tô mang BKS 92A-11... bốc cháy dữ dội.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường xử lý vụ cháy.

Do ngọn lửa quá lớn, người dân không dập tắt được và báo lực lượng phòng cháy chữa cháy xuống hiện trường chữa cháy.

Khi đám cháy được khống chế thì ô tô đã cháy trơ khung, bên trong xe phát hiện một thi thể bị cháy đen.

Công an có mặt tại hiện trường.

Chiếc xe bị cháy trơ khung.

Người dân hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Phát hiện cẳng chân người trôi trên sông

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 8/2 (29 Tết), Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ phát hiện cẳng chân người trôi trên sông.

Khu vực người dân phát hiện cẳng chân người. Nguồn: NLĐO

Vào sáng 7/2, người dân ở ấp Mỹ Phú 4 (xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) rất sợ hãi khi phát hiện một cẳng chân người (từ khớp gối đến bàn chân) trôi trên sông nên trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thạnh Trung phối hợp Công an huyện Tam Bình tiến hành lập biên bản sự việc và lấy mẫu ADN để điều tra làm rõ vụ việc.

Sau đó, cẳng chân được chôn cất tại khu nghĩa trang của xã.

Nghi phạm cướp ngân hàng tại Lâm Đồng liên tục thay đổi nhận dạng thế nào khi trốn chạy?

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 8/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung để điều tra về hành vi Cướp tài sản liên quan đến vụ cướp ngân hàng mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Truy tìm đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ngày 28 Tết tại Lâm Đồng.

Nguyễn Thành Trung là nghi phạm đã bị Công an huyện Đức Trọng, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ trên đường trốn chạy sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung đã bị bắt sau khoảng 10 giờ gây ra vụ cướp ngân hàng tại Lâm Đồng chiều 28 Tết.

Theo Công an huyện Đức Trọng, sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn huyện, vụ việc đã được báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, trực tiếp đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Đinh Xuân Huy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo truy bắt đối tượng gây án.

Trong chiều tối 7/2, toàn bộ lực lượng Công an huyện Đức Trọng đã được huy động để tiến hành truy bắt đối tượng. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng huy động thêm công an các huyện lân cận như Lâm Hà, Di Linh, Đơn Dương... để hỗ trợ chốt chặn tại các ngả đường.

Nguyễn Thành Trung bị bắt tại tỉnh Bình Thuận sau nhiều lần thay đổi nhận dạng.

Sau đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 2 tổ truy bắt đối tượng cướp ngân hàng. Theo đó, thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng và thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự được giao chỉ huy 2 tổ trên.

Điều đáng nói, trong quá trình truy đuổi Nguyễn Thành Trung, đối tượng này đã lẩn vào một vườn chuối của người dân rồi thay quần áo, mũ bảo hiểm, balô nhằm qua mặt lực lượng công an. Đặc biệt, đối tượng còn nhét đá và 1 chiếc balô rồi ném xuống hồ nước Nam Sơn, huyện Đức Trọng để tạo hiện trường giả.

Số tiền mà Nguyễn Thành Trung cướp tại ngân hàng được thu giữ.

Sau đó, đối tượng bỏ chiếc xe máy Dream đổi sang xe Air Blade để chạy từ huyện Đức Trọng lên Đà Lạt rồi vòng xuống Bình Thuận trốn chạy. Trong quá trình lẩn trốn, Trung cũng tiếp tục thay đổi quần áo, mũ bảo hiểm, nhận dạng để vượt qua sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đến khoảng 2 giờ ngày 8/2, Nguyễn Thành Trung đã bị bắt tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cùng tang vật của vụ án là khoảng 3 tỷ đồng.

Nguyễn Thành Trung dùng súng đe dọa yêu cầu nhân viên ngân hàng phải lấy tiền cho vào balô đã chuẩn bị sẵn.

Liên quan đến vụ án trên, sáng 8/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định tặng bằng khen đối với Công an huyện Đức Trọng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng vì đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng cướp ngân hàng, bảo đảm an toàn cho người dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ và nghi phạm gây án.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định tặng bằng khen cho Công an huyện Đức Trọng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, với bằng khen trên, mỗi tập thể là Công an huyện Đức Trọng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng còn được thưởng 20 triệu đồng. Đây là một phần thưởng xứng đáng đối với 2 đơn vị trên vì đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng cướp tài sản có mang theo súng, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương cũng như an ninh trật tự trên địa bàn.

Xóa đường dây mua, bán "hàng trắng" xuyên quốc gia thông qua dịch vụ giao hàng, thu giữ 65kg ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an bắt giữ Võ Văn Quyên (SN 1991, quê An Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Liên quan đến vụ án, cảnh sát còn bắt giữ thêm một số người khác để làm rõ. Cảnh sát thu giữ 65kg ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Quyên thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Minh

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Hoàng Minh

Khoảng 16h40 ngày 29/1, cảnh sát đã bắt giữ Huỳnh Trung Dũng (SN 2006, ngụ TP.HCM) đang đưa 1 thùng giấy bên trong có túi nylon chứa tinh thể màu trắng (được xác định là ma túy) cho Nguyễn Bảo Trấn (SN 1999, quê Cần Thơ) tại căn nhà ở khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, TP.Thuận An.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận, số ma tuý trên là của Quyên đưa để đi giao cho người khác.

Khám xét 2 nơi ở của Quyên tại TP.Thuận An, cảnh sát phát hiện 64,259kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Quyên khai nhận đã liên lạc với một người ông chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội, nhận ma túy từ Campuchia rồi vận chuyển về tỉnh Bình Dương.

Sau đó, Quyên nguỵ trang ma túy thành các gói quà để chuyển đến các đối tượng do người đàn ông trên chỉ định thông qua ứng dụng giao hàng.

Khi dịch vụ giao hàng đến nhận gói hàng, Quyên cho người chạy theo giám sát việc chuyển hàng để xác định hàng đã đến tay người nhận.

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ thêm một số đối tượng, thu giữ 692 gram ma tuý các loại.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kẻ có hình xăm trên mặt cùng đồng bọn táo tợn cướp của nữ sinh trong đêm

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 8/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Trí (SN 2003) và Nguyễn Văn Phương (SN 2002, cùng ngụ huyện Tân Châu), để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.



Đối tượng Trí. Nguồn: CAND

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, vào đêm 2/2 đã điều khiển xe mô tô áp sát xe mô tô BKS: 70K1 - 692.17 do chị P.T.N (SN 2003, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) điều khiển, khiến nạn nhân té ngã xuống đường. Lập tức, chúng dùng dao khống chế nạn nhân cướp xe mô tô trên, 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max, 2 vòng vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng 24K và 4,5 triệu đồng...

Đối tượng Phương. Nguồn: CAND

Tang vật của vụ án. Nguồn: CAND

Qua truy xét đến ngày 7/2, các trinh sát đã bắt giữ được 2 đối tượng cướp táo tợn trên. Đáng lưu ý, bọn chúng đã cùng 2 đối tượng khác đem xe cướp được của nạn nhân đưa về nhà người quen để tháo rời các bộ phận xe tiêu thụ.