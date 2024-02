Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt sai phạm tại 18 dự án ở Ninh Bình

Theo Thông báo kết luận ban hành ngày 6/2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định có nhiều vi phạm, thiếu sót tại 18 dự án trong tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2011 – 2022.

Cụ thể, có 7 dự án vi phạm công tác quy hoạch như phê duyệt sai tỷ lệ, chỉ tiêu quy hoạch chưa phù hợp; dự án có quy mô trên 5ha nhưng không lập quy hoạch chi tiết và bố trí nhà ở xã hội.

Một số dự án khác chậm tiến độ hoặc có vi phạm trong xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, không điều chỉnh tiền thuê sau khi hết chu kỳ 5 năm… Như tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Gián Khẩu thấp hơn mặt bằng chung các khu công nghiệp khác của tỉnh.

Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái bị Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi đầu tư. Ảnh: ninhbinhgov.

Tổng TTCP do vậy kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình rà soát, xử lý các dự án còn tồn tại thiếu sót về quy hoạch, đặc biệt là với các dự án quy mô trên 5ha nhưng không lập quy hoạch chi tiết.

Số này gồm dự án Sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng; Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái; Bến xe khách Đông Ninh Bình; Nhà máy chế biến gỗ cao cấp xã Xích Lỗ (huyện Nho Quan); Khu đô thị mới Bắc Ninh Bình; khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hà Thành (Phước Lộc)…

Các dự án chậm tiến độ cũng phải bị xử lý. Trong số đó, TTCP cho rằng UBND tỉnh Nình Bình cần xem xét quyết định việc chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái theo thẩm quyền.

Kiến nghị khác là UBND tỉnh cần rà soát, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đảm bảo đúng/đủ, không gây thất thoát ngân sách tại các dự án: Sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng; Chợ đầu mối tổng hợp TP.Ninh Bình; Bến xe khách Đông Ninh Bình; Trung tâm thương mại Tây An các cụm công nghiệp Gia Vân, Gia Phú, Khánh Thượng.

Tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình cần rà soát đơn giá cho thuê đất, đảm bảo không gây thất thu ngân sách.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình cần xử lý việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của 81 dự án khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước hoặc chưa đủ điều kiện nhận chuyển nhượng. Trong số này có các dự án: Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hà Thành; Nhà hàng và cơ sở sản xuất dịch vụ du lịch xã Gia Vân (huyện Gia Viễn); Nhà máy chế biến gỗ cao cấp xã Xích Lỗ.

Đối với dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ xã Tây An, chính quyền địa phương phải rà soát lại giá khởi điểm; trình tự, thủ tục đấu giá; tiền thuê đất. Lý do vì sau khi trúng đấu giá, dự án này được cấp phép tăng diện tích xây dựng so với phương án ban đầu.

Tỉnh Ninh Bình còn cần rà soát việc khai thác, kinh doanh biệt thự, codotel tại các dự án: Khu sinh thái và biệt thự Golden Cúc Phương; Sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.

Trong quá trình thanh tra, có 2 dự án khai thác khoáng sản bị phát hiện sai phạm là Dự án khai thác đá vôi Dolomit huyện Nho Quan và Dự án khai thác đá vôi Núi Bảng huyện Yên Mô. Hai dự án này nợ thuế, không lắp đặt trạm cân, chậm được cấp giấy phép bảo vệ môi trường… nên cần tỉnh Ninh Bình xử lý.