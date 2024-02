Từ vụ 3 học sinh cấp 2 bị thương khi học cách làm pháo trên Tiktok, Công an Hà Nội cảnh báo "nóng"

Theo Công an TP.Hà Nội, trong những năm qua, vào mỗi dịp Tết đến xuân về các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân lại có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân, tình hình trật tự an toàn xã hội và tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thủ đô.

Cá biệt, gần đây trên địa bàn TP.Hà Nội đã có một số vụ tai nạn thương tâm từ việc tự ý nghiên cứu chế tạo, sản xuất pháo nổ qua các clip, bài viết hướng dẫn trên mạng xã hội trong đó đa số nạn nhân đều là các em học sinh còn đang ngồi dưới ghế nhà trường.

Điển hình như vụ việc 3 em học sinh cấp 2 tại huyện Sóc Sơn, sau khi tìm hiểu clip chế tạo pháo trên mạng xã hội tiktok đã tự đặt mua nguyên liệu qua ứng dụng shopee về để chế tạo pháo tuy nhiên trong quá trình làm đã phát nổ khiến cả 3 em bị thương.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ khi bắt giữ các đối tượng liên quan việc sản xuất, chế hơn 50 ngày triển khai cao điểm, Công an TP.Hà Nội bắt 170 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Ảnh: CAHN

Dự báo trước tình hình, diễn biến tội phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ những ngày đầu của những tháng cuối năm 2023, Công an TP.Hà Nội đã triển khai cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đồng loạt áp dụng các biện pháp, huy động tối đa lực lượng quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh với nhóm tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tính đến nay, chỉ trong thời gian hơn 50 ngày thực hiện cao điểm, Công an TP.Hà Nội đã trực tiếp đấu tranh, bắt giữ 133 vụ việc, 170 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; thu giữ: 1.844,58 kg pháo; 3.838 quả, hộp, ống pháo; 21,207 kg thuốc pháo.

Đã khởi tố 40 vụ, 48 đối tượng; xử phạt hành chính 32 vụ, 36 đối tượng, số tiền: 139.500.000 đồng trong đó đã đưa ra xét xử 12 vụ, 14 đối tượng với tổng mức án lên tới 157 tháng tù giam, một số mức án nghiêm khắc giành cho những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật về pháo.

Điển hình như vụ việc đối tượng Đặng Văn Thinh (SN 1990, thôn Hạ Giáp, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) lên mạng xã hội đặt mua 27 khối pháo hoa nổ loại 49 ống, với giá 900.000 đồng/1 khối, 24 khối pháo nổ với giá 700.000đồng/1khối và 26 bánh pháo nổ với giá 700.000 đồng/1 bánh.

Sau đó, mang số pháo giấu tại trang trại nuôi lợn của gia đình ở cánh đồng thôn Hạ Giáp, xã Thắng Lợi với mục đích bán kiếm lời đã bị xử 5 năm tù giam về tội buôn bán hàng cấm (là pháo hoa nổ trái phép).

Trước thời điểm Giao thừa Tết Nguyên đán giáp Thìn 2024 đang cận kề, để toàn thể người dân Thủ đô được đón một cái Tết hạnh phúc, an khang đảm bảo an toàn, không có tiếng pháo nổ, phòng chống cháy nổ và hạn chế tối đa các vụ tai nạn thương tâm do pháo, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc một số nội dung.

Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thăm vì "Buôn bán hàng cấm". Ảnh: CAHN

Đầu tiên, tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo trái phép, thường xuyên thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng Pháo, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

Thứ hai, tuyên truyền, vận động người thân và mọi người xung quanh không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo trái phép. Chỉ sử dụng các loại pháo hoa của Bộ Quốc phòng đã được cấp phép tại những nơi không gian thoáng để phòng ngừa cháy nổ.

Công an TP.Hà Nội cũng đưa ra các khuyến cáo cho người dân về việc sử dụng pháo hoa.

Theo đó, người dân cần phân biệt rõ pháo hoa (được phép sử dụng) và pháo hoa nổ (không được phép sử dụng).

Cụ thể, pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ (Theo điểm b, khoản 1, điều 3 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động xung kích thích cơ, nhiệt, hóa, hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian (Theo điểm a, khoản 1, điều 3 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

Khi có nhu cầu mua pháo hoa phải mua tại các điểm bán được cơ quan nhà nước cấp phép; Nghiêm cấm các hoạt động mua đi, bán lại sản phẩm pháo hoa khi chưa được cấp phép theo quy định.

Khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định về phòng chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mỗi người hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng của Công an TP.Hà Nội qua số điện thoại 113 hoặc phản ánh qua trang fanpage: facebook.com/ConganThuDo để xử lý kịp thời theo pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an TP.Hà Nội sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo.