TOÀN CẢNH TRẬN LŨ QUÉT KINH HOÀNG TẠI THÔN LÀNG NỦ

Do đường vào thôn Làng Nủ bị tắc, đặc biệt là khu vực bị lũ quét, nhân dân bị cô lập hoàn toàn. Do đó, quyết tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai là mở đường để đưa lực lượng, phương tiện vào tìm kiếm, cứu nạn. Theo đó, 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin.