Sáng nay (15/9) bắt đầu xây dựng nơi tạm cư cho người dân Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai)

Máy xúc được huy động đến san gạt mặt bằng làm khu tái định cư cho người dân Làng Nủ bị mất nhà do lũ quét. Ảnh: Hoàng Tỉnh

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo điện tử Dân Việt tại khu vực nhà văn hóa cũ của thôn Làng Nủ khoảng 7 giờ sáng, một chiếc máy xúc đã được huy động đến để san gạt mặt bằng. Được biết, nơi đang được san lấp mặt bằng để xây dựng nơi ở cho người dân bị thiệt hại bởi lũ quét ở Làng Nủ cách điểm vừa sạt lở khoảng 2km.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Trọng Thông - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết: "Sau khi khảo sát địa hình và họp bàn với người dân cho thấy 25 hộ đang cần tạm cư cấp thiết, nên trong sáng nay địa phương đã cho san gạt mặt bằng để làm nơi tạm cư cho người dân.

Còn nơi tái định cư chiều nay (15/9) UBND huyện và các ngành liên quan sẽ chốt phương án, địa điểm xây tái định cư cũng gần điểm tạm cư này".

Được biết, mỗi hộ dân sẽ được bố trí từ 50 - 60m2 diện tích đất ở tạm cư trong khoảng thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện.

Ngoài ra, chính quyền địa phương và đơn vị khảo sát còn chọn địa điểm khác là đồi Kè (Pom Kè) nơi có 5 hộ dân đang sinh sống xung quanh.

"Hôm qua khi chính quyền địa phương đến kiểm kê tài sản trên đất để làm tái định cư tại đồi Pom Kè được những người dân có đất ở đó rất ủng hộ, sẵn sàng tạo mọi điều kiện để các đơn vị liên quan nhanh chóng thực hiện" - ông Thông nói thêm.

Trước đó, ngay trong chiều ngày 14/9, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã đến đo đạc, kiểm kê cây và các tài sản trên đất để đền bù cho bà con. Phòng LĐTBXH huyện Bảo Yên đã cùng người dân lập Biên bản hiện trạng và nhu cầu nhà ở sau bão số 3. Theo đó, đã xác định 35 hộ có nhu cầu tái định cư.

Các hộ dân cũng đề nghị chính quyền địa phương bố trí địa điểm để tạm cư trong khoảng thời gian chưa có nhà ở.

Trước đó trong cuộc họp lấy ý kiến người dân vào sáng 14/9, ông Trần Trọng Thông - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên đã thông tin về phương án sắp xếp tái định cư cho người dân chịu ảnh hưởng lũ quét ở Làng Nủ.

Theo đó, người dân sẽ được hỗ trợ hoàn toàn việc xây dựng lại nhà cửa, khu tái định cư phải đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi, vị trí khu dân cư đảm bảo an toàn và điều kiện sống tốt nhất.

Đồng thời, theo UBND huyện Bảo Yên, địa điểm mới xây dựng Làng Nủ phải đảm bảo an toàn về địa chất, có nguồn nước, có đất sản xuất, không gian.

UBND huyện cũng lấy ý kiến nhân dân về việc lựa chọn xây mẫu nhà, phương án đưa ra là sẽ xây nhà 1 tầng (nhà xây) hoặc nhà sàn 2 tầng.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bảo Yên cam kết, về khu ở mới người dân sẽ có 300 m2 đất ở, 500 đến 1000 m2 đất vườn.

Trong cuộc họp chiều qua, ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng đã nhấn mạnh: Các địa phương phải rà soát thật kỹ lưỡng để tất cả người dân không bị thiếu đói, nhất là những gia đình bị thiệt hại về người, đồng thời đảm bảo các hộ trong diện di dời có chỗ ở an toàn; đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, nước uống cho vùng bị thiệt hại do thiên tai; cần xác định các công việc cấp thiết trong khắc phục hậu quả bão lũ để thực hiện.

Về nơi ở, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giao: Trước hết là xây dựng ngay các khu tái định cư cho những hộ bị thiệt hại về nhà ở; trước mắt tập trung cho 2 khu tái định cư Làng Nủ và Nậm Tông xong trước 31/12/2024 theo cơ chế xã hội hóa.