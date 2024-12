Toàn cảnh tuyến đường đắt nhất hành tinh dài 2,2 km vừa được Hà Nội ấn định ngày hoàn thành

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Quang Thắng, ông Đồng Phước An, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội, thừa nhận tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1 chưa đáp ứng yêu cầu. Theo ông An, dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay, tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng của dự án gặp nhiều khó khăn. Ông An cho hay, theo kế hoạch mới nhất, giải phóng mặt bằng tại quận Ba Đình hoàn thành trong quý I/2025, quận Đống Đa trong quý II/2025. "Chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu luôn luôn sẵn sàng, có mặt bằng là triển khai xây dựng ngay. Trường hợp công tác giải phóng mặt bằng đúng theo kế hoạch, chúng tôi sẽ hoàn thành dự án trong năm 2025", ông An nói.