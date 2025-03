Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ có loạt tên phường mới Bảy Hiền, Tân Bình, Đức Nhuận…

Nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã để tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý, 3 quận của TP.HCM gồm quận 12, quận Tân Bình và quận Phú Nhuận đã đề xuất các phương án tái cấu trúc hành chính. Các phương án này tập trung vào việc sáp nhập một số phường để đảm bảo quy mô hợp lý về diện tích, dân số và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Quận 12 đề xuất phương án sáp nhập để tối ưu quản lý

Thực hiện Kết luận 127/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc nghiên cứu, sắp xếp lại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, quận 12 đã đưa ra 2 phương án tái cấu trúc nhằm tối ưu hóa bộ máy quản lý.

Phương án 1: Đề xuất giảm xuống còn 3 ĐVHC cấp xã. Theo đó, các phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây sẽ được sáp nhập thành phường Tân Thới Nhất với diện tích 1.097 ha và dân số 222.500 người. Các phường Hiệp Thành, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp hợp nhất thành phường Tân Thới Hiệp với 1.746 ha và gần 305.000 dân. Trong khi đó, phường An Phú Đông sẽ bao gồm Thạnh Xuân, An Phú Đông và Thạnh Lộc, có diện tích 2.430 ha với 201.000 người.

Quận 12 đánh giá phương án này sẽ hạn chế việc chia cắt địa bàn, quy mô dân số chênh lệch quá lớn; quy mô dân số và diện tích đảm bảo theo chủ trương, quy định chung.

Tuy nhiên, với số lượng ĐVHC theo phương án này sẽ tạo áp lực rất lớn lên năng lực, khả năng quản lý của địa phương (cấp xã), không gian phát triển đối với các giai đoạn đến năm 2045.

Quận 12 đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính giảm từ 11 phường xuống còn 4 phường.

Phương án 2: Sắp xếp, phân ranh lại thành 4 ĐVHC cấp xã. Cụ thể, sáp nhập toàn bộ phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây thành phường Tân Thới Nhất. Phường mới có diện tích 1.097 ha và gần 223.000 người.

Sáp nhập toàn bộ phường Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp thành phường Tân Thới Hiệp. Phường mới có diện tích 683 ha với gần 142.000 người.

Sáp nhập toàn bộ phường Hiệp Thành, Thới An thành phường Thới An. Phường mới có diện tích 1.062 ha với 163.300 người.

Sáp nhập toàn bộ phường Thạnh Xuân, An Phú Đông và Thạnh Lộc thành phường An Phú Đông. Phường mới có diện tích 2.430 ha với dân số 201.000 người.

Đánh giá tác động, quận 12 nhìn nhận phương án này sẽ giảm thiểu các hạn chế của ranh hành chính hiện hữu về chia cắt địa bàn, quy mô dân số chênh lệch quá lớn. Quy mô dân số và diện tích đảm bảo theo chủ trương. Đồng thời, đảm bảo năng lực, khả năng quản lý của chính quyền địa phương, không gian phát triển ổn định lâu dài.

Do đó, nhằm giúp các phường thuận lợi sau khi sắp xếp phát triển toàn diện, lâu dài và ổn định, quận 12 kiến nghị xem xét, ưu tiên lựa chọn phương án 2.

Quận Tân Bình đưa ra 2 phương án tái cơ cấu hành chính

Quận Tân Bình hiện có 15 phường với diện tích 22,39 km2 và dân số hơn 466.000 người. Để nâng cao hiệu quả quản lý, quận đã đề xuất 2 phương án sáp nhập.

Phương án 1: Sắp xếp lại 15 phường thành 3 phường.

Phường Tân Sơn Nhất gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5, có diện tích 5 km2 và dân số hơn 108.000 người. Phường Bảy Hiền gồm các phường 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, diện tích 4,84 km2, dân số 199.000 người. Phường Tân Bình gồm các phường 13, 14, 15, diện tích 4,15 km2, dân số 159.000 người.

Hiện nay quận Tân Bình có 15 phường.

Phương án 2: Giữ lại 4 phường với sự phân chia hợp lý hơn.

Cụ thể, nhập nguyên trạng phường 1, 2, 3, 5 thành phường Tân Sơn Nhất. Phường mới có diện tích 2,9 km2, dân số hơn 76.000 người.

Nhập nguyên trạng phường 9, 10, 11, 12 thành phường Bảy Hiền. Phường mới có diện tích 3,85 km2, dân số hơn 89.000 người.

Nhập nguyên trạng phường 4, 6, 7, 8 thành phường Tân Bình. Phường mới có diện tích 3,85 km2, dân số hơn 89.000 người.

Nhập nguyên trạng phường 13, 14, 15 thành phường Bàu Cát. Phường mới có diện tích 4,15 km2, dân số hơn 159.000 người.

Quận Phú Nhuận đề xuất giảm từ 11 xuống còn 2 phường

UBND quận Phú Nhuận đã trình UBND TP.HCM và Sở Nội vụ đề xuất phương án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp phường. Theo đề xuất, quận sẽ giảm từ 11 phường xuống còn 2 phường.

Phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính của quận Phú Nhuận.

Cụ thể, phường Đức Nhuận sẽ bao gồm một phần phường 2 cùng với các phường 4, 5, 7, 9, có tổng diện tích 2,6553 km2 và dân số khoảng 98.532 người. Trong khi đó, phường Phú Nhuận sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 1, 8, 10, 11, 13, 15 và phần còn lại của phường 2, có diện tích 2,2086 km2 và dân số khoảng 106.438 người.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính tại ba quận này nhằm mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện phát triển bền vững cho địa phương.