Theo Trung tâm Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng tiếp tục tăng mạnh ở khắp các vùng trên cả nước, thủ đô Hà Nội cũng có mức nhiệt cao lên đến 37 độ C, ngoài trời hơn 40 độ C (do hiệu ứng đô thị).